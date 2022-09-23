秋分：月明风清庆丰年（解码二十四节气）

“金气秋分，风清露冷秋期半。凉蟾光满。桂子飘香远。”宋代文学家谢逸的《点绛唇》描绘了秋分时节高远空灵的神韵。秋分一般在公历9月22日至24日之间交节，今年为23日。民间惯以立秋作为秋季的开始，到霜降为止，共90天，秋分恰好居中平分秋季。汉代董仲舒《春秋繁露》云：“秋分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平。”俗谚说“白露秋分夜，一夜冷一夜”，此后，白天逐渐变短，黑夜越来越长，昼夜温差加大，平均气温也逐渐降低。

人们常说“春生夏长，秋收冬藏”，秋分是万物成熟的时节，有不少与丰收、收获相关的活动。中国农民丰收节便设在每年的秋分。这是第一个在国家层面专门为农民设立的节日，推动传统农耕文化与现代文明有机融合，彰显中国农村改革发展的巨大成就。此日，全国各地纷纷开展主题鲜明、地方特色浓郁的庆祝活动。今年农民丰收节全国主会场活动设在四川成都，主题为“庆丰收迎盛会”，将举办群众庆祝丰收联欢活动、农民技能大赛活动和天府农耕文明主题展等。

“二分二至”是二十四节气中非常重要的时间点，自古深受重视。早在周代就有“春分祭日，夏至祭地，秋分祭月，冬至祭天”的习俗。周人依据日月运行的时间举行“朝日夕月”的祭礼，于春分日早上在东门外祭日神，秋分日的晚上在西门外祭月神。秦汉时期，日月祭祀仍为皇家礼制。此后直至明清，历朝历代都有秋分祭月的仪式。如今位于北京市西城区的月坛，原名夕月坛，始建于明嘉靖九年（1530年），正是明清两代皇帝秋分之夜祭月以及天上诸星宿神祇的场所。

秋分时自然界阳气由疏泄趋向收敛、闭藏，人体也需要适时调整，在饮食上多补充一些温润的食物。生活在岭南地区的客家人有秋分吃“秋菜”的习俗。所谓“秋菜”，是一种野苋菜，当地称之为秋碧蒿。逢到秋分，乡人们便前往田间采摘这种绿色细根、巴掌大小的野菜。采回来后，通常拿它和鱼片一起“滚烫”，做成“秋汤”。野苋菜有“长寿菜”之称，所含蛋白质、胡萝卜素、钙等营养物质易为人体吸收，有利于强身健体。当地有顺口溜说：“秋汤灌脏，洗涤肝肠。阖家老少，平安健康。”

说到娱乐活动，秋分前后正是观秋潮的好日子。汪洋之滨，潮起潮落本是寻常景致，但有一处潮水引得世人争睹，也让北宋大诗人苏轼留下了“八月十八潮，壮观天下无”的名句，这便是著名的天下奇观钱江潮。钱江潮的壮观令人惊叹，东晋顾恺之曾作《观涛赋》，其中有“水无涯而合岸，山孤映而若浮”的描述。唐代白居易曾于“郡亭枕上看潮头”，日后回忆这一胜景，不禁感叹“何日更重游”。

（作者为杭州师范大学副教授）