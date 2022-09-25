国家卫健委：9月24日新增新冠肺炎本土确诊病例159例 本土无症状感染者601例

9月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例217例。其中境外输入病例58例（广东12例，上海9例，福建8例，北京7例，内蒙古6例，四川6例，天津3例，浙江3例，江苏1例，山东1例，云南1例，陕西1例），含9例由无症状感染者转为确诊病例（广东4例，四川2例，北京1例，浙江1例，山东1例）；本土病例159例（贵州86例，四川40例，黑龙江11例，西藏8例，广东6例，天津3例，浙江2例，广西1例，重庆1例，宁夏1例），含19例由无症状感染者转为确诊病例（四川11例，贵州4例，广东2例，黑龙江1例，广西1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例310例，其中境外输入病例69例，本土病例241例（四川100例，内蒙古32例，西藏25例，北京24例，广东18例，贵州13例，黑龙江6例，广西5例，陕西3例，吉林2例，山东2例，湖南2例，海南2例，山西1例，辽宁1例，上海1例，浙江1例，福建1例，江西1例，云南1例），解除医学观察的密切接触者19290人，重症病例较前一日增加8例。

境外输入现有确诊病例552例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例23749例，累计治愈出院病例23197例，无死亡病例。

截至9月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2947例（其中重症病例36例），累计治愈出院病例241216例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例249389例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者5918762人，尚在医学观察的密切接触者131631人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者719例，其中境外输入118例，本土601例（宁夏171例，黑龙江163例，西藏103例，贵州94例，四川26例，天津9例，新疆9例，河北5例，陕西4例，安徽3例，山东3例，江苏2例，河南2例，广西2例，甘肃2例，江西1例，重庆1例，云南1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者1016例，其中境外输入84例，本土932例（西藏281例，贵州192例，四川72例，广西64例，黑龙江56例，内蒙古52例，辽宁46例，山东32例，湖北28例，江西24例，新疆17例，天津10例，广东10例，河南9例，吉林8例，海南8例，甘肃5例，青海5例，陕西4例，福建3例，上海2例，山西1例，江苏1例，云南1例，宁夏1例）；当日转为确诊病例28例（境外输入9例）；尚在医学观察的无症状感染者12067例（境外输入790例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6623506例。其中，香港特别行政区411620例（出院83269例，死亡10106例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6211093例（出院13742例，死亡10794例）。