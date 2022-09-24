截至9月23日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

9月23日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例188例。其中境外输入病例59例（上海15例，广东15例，福建5例，内蒙古4例，云南4例，天津3例，辽宁3例，北京2例，江苏2例，陕西2例，黑龙江1例，湖北1例，重庆1例，四川1例），含6例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，天津1例，辽宁1例，福建1例）；本土病例129例（四川51例，贵州32例，黑龙江21例，西藏11例，广东5例，天津3例，云南3例，湖南1例，海南1例，新疆1例），含24例由无症状感染者转为确诊病例（四川9例，黑龙江6例，贵州4例，广东3例，云南1例，新疆1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例206例，其中境外输入病例60例，本土病例146例（四川59例，广东22例，广西10例，海南10例，陕西8例，北京7例，辽宁6例，西藏6例，山东3例，贵州3例，吉林2例，江西2例，云南2例，天津1例，内蒙古1例，黑龙江1例，浙江1例，河南1例，青海1例），解除医学观察的密切接触者28821人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例563例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例23691例，累计治愈出院病例23128例，无死亡病例。

截至9月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3040例（其中重症病例28例），累计治愈出院病例240906例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例249172例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者5901287人，尚在医学观察的密切接触者133490人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者730例，其中境外输入106例，本土624例（黑龙江209例，宁夏121例，西藏111例，贵州70例，四川51例，云南12例，新疆9例，山东7例，河南7例，浙江5例，广西5例，河北4例，天津3例，江苏3例，甘肃3例，安徽1例，湖北1例，湖南1例，陕西1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者2597例，其中境外输入106例，本土2491例（西藏1595例，青海363例，黑龙江89例，广西66例，江西65例，四川63例，辽宁52例，贵州36例，新疆33例，湖北26例，山东23例，吉林20例，广东13例，海南13例，甘肃12例，河南7例，陕西5例，天津3例，内蒙古2例，河北1例，山西1例，上海1例，江苏1例，浙江1例）；当日转为确诊病例30例（境外输入6例）；尚在医学观察的无症状感染者12392例（境外输入765例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6584618例。其中，香港特别行政区411056例（出院82583例，死亡10099例*），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6172769例（出院13742例，死亡10743例）。

注：*为订正后数据。