服务“一老一幼”  惠及千家万户（新时代画卷·奋进十年）

在安徽省合肥市一家单位自办的暑假托幼班，孩子们正在老师的陪伴下快乐地玩游戏。

骆先洋摄（影像中国）





数据来源：民政部、教育部

习近平总书记今年8月在辽宁考察时指出，老人和小孩是社区最常住的居民，“一老一幼”是大多数家庭的主要关切。我国已经进入老龄化社会。要大力发展老龄事业和老龄产业，有条件的地方要加强养老设施建设，积极开展养老服务。未成年人健康成长事关国家和民族未来，事关千千万万家庭幸福安康。社区要积极开展各种公益性课外实践活动，促进未成年人身体健康、心理健康、心灵健康。

党的十八大以来，我国积极推动养老托育服务健康发展。2012—2021年，中央财政累计投入359亿元支持养老服务设施建设；截至今年一季度，全国各类养老机构和设施总数达36万个、床位812.6万张，养老床位总数比2012年底的416.5万张翻了近一番。10年来，学前教育资源总量迅速增加，2021年全国幼儿园数达到29.5万所，比2011年增加12.8万所，增长了76.8%；2021年全国幼儿园园长和专任教师总数超过350万人，专科以上学历的园长及专任教师占比达到87.8%。

打造社区养老服务驿站、老年食堂，让老年人就近可享受方便的助医、助餐等服务；引导社会力量积极参与，支持托育机构进社区、进单位，解决家庭婴幼儿照护难题……国家不断织牢织密“一老一幼”民生保障网。一项项暖心举措、一次次贴心服务，惠及千万个家庭，切实增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 08 版）