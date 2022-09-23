国家卫健委：9月22日新增新冠肺炎本土确诊病例121例 本土无症状感染者627例

9月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例175例。其中境外输入病例54例（上海15例，广东14例，福建10例，云南7例，辽宁2例，黑龙江2例，北京1例，山东1例，重庆1例，四川1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（辽宁2例，北京1例，福建1例）；本土病例121例（四川43例，贵州43例，黑龙江15例，西藏9例，湖南4例，北京2例，广东2例，云南2例，天津1例），含21例由无症状感染者转为确诊病例（四川13例，黑龙江6例，贵州1例，云南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例300例，其中境外输入病例67例，本土病例233例（四川129例，广东29例，西藏19例，北京10例，广西10例，海南9例，山东5例，陕西4例，辽宁3例，山西2例，内蒙古2例，江苏2例，贵州2例，黑龙江1例，上海1例，浙江1例，江西1例，河南1例，青海1例，新疆1例），解除医学观察的密切接触者24094人，重症病例较前一日减少4例。

境外输入现有确诊病例564例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例23632例，累计治愈出院病例23068例，无死亡病例。

截至9月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3058例（其中重症病例31例），累计治愈出院病例240700例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例248984例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者5881896人，尚在医学观察的密切接触者143014人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者726例，其中境外输入99例，本土627例（黑龙江221例，西藏131例，贵州103例，宁夏59例，四川30例，湖北16例，山东12例，天津10例，广西8例，新疆8例，河北7例，广东4例，云南4例，内蒙古2例，河南2例，湖南2例，陕西2例，上海1例，江苏1例，安徽1例，重庆1例，甘肃1例，青海1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者1188例，其中境外输入90例，本土1098例（西藏365例，黑龙江123例，贵州105例，四川88例，辽宁72例，江西72例，广西68例，山东42例，湖北24例，甘肃22例，吉林19例，广东17例，海南17例，新疆14例，上海8例，陕西8例，天津7例，内蒙古7例，河南7例，青海5例，河北3例，福建3例，云南2例）；当日转为确诊病例25例（境外输入4例）；尚在医学观察的无症状感染者14289例（境外输入771例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6543082例。其中，香港特别行政区409495例（出院82270例，死亡9934例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6132794例（出院13742例，死亡10702例）。