儿童口腔疾病防治六问六答（医说新语）

口腔健康是全身健康的基础，儿童的口腔健康备受家长关注。从孩子萌出第一颗牙齿，到小小的乳牙换为一口恒牙，儿童口腔的问题也在不停变化。科学防治儿童口腔疾病，家长朋友们需要了解这些知识——

儿童6岁之前不用管牙齿健康？

不对。早诊断、早预防、早治疗可阻止牙齿排列不齐、牙齿畸形的发展。在儿童生长发育早期阶段，牙列处于乳恒牙两次建立咬合与乳恒牙列替换变化时期，在此阶段进行矫正，能取得较好效果。儿童的早期不良习惯如吮咬习惯、异常吞咽及吐舌习惯、口呼吸，偏侧咀嚼等均会造成不同程度的口颌系统发育异常。如不干预，可能导致更严重的牙齿排列不齐或畸形。

什么时候矫正牙齿最合适？

不同牙齿排列不齐、畸形矫治的最佳年龄有所不同。

在乳牙期（3—5岁）和替牙期（6—11岁），一般的牙齿排列不齐、牙齿畸形如个别牙齿错位不需要立即矫治，应当继续观察和纠正口腔不良习惯。因为在这个时期，牙颌正处于调整时期，随着不良习惯的纠正，牙齿排列不齐、牙齿畸形常可以部分自行纠正。但是，对于严重妨碍生长发育的牙齿排列不齐、牙齿畸形，需要进行早期矫治。

大多数的牙齿排列不齐、牙齿畸形要等到牙齿替换完的恒牙期，大约12—14岁才进行矫治。因为这时恒牙牙根逐渐发育完成，上下牙齿间的咬合关系也调整完成，可以对牙齿排列不齐、牙齿畸形的类型做出明确诊断，并采取相应的矫治方法。矫治完成后容易保持稳定的效果，不会再有大的变化。从理论上讲，儿童矫治牙齿排列不齐、牙齿畸形的最佳年龄是在儿童的生长发育高峰期，男孩在12—14岁，女孩在11—13岁。

矫正牙齿为何常常要拔牙？

在矫治牙齿排列不齐、牙齿畸形时拔牙有以下3个目的：解除拥挤，排齐牙列；内收前牙，改善过突的面型；协调上下牙弓。临床上最常见畸形是牙齿不齐及牙颌前突，这两种情况往往需要拔牙来矫正。至于是否需要拔牙、拔多少牙、拔哪些牙，则需由医生根据临床检查、模型分析等来决定。为了保证牙齿的上下协调和左右对称，最为常见的拔牙模式为拔除四个双尖牙（上、下、左、右各一个）。拔除四个双尖牙进行矫治后，不会影响牙齿的功能和健康。

儿童牙套应该选哪种？

传统金属牙套：最常规的矫治器，矫正效果较好，相对便宜，缺点是不够美观、口腔卫生清洁困难、容易磨嘴。

隐形牙套：最新的一种矫治器，不需要托槽及弓丝，通过覆盖在整个牙列表面的厚度只有0.5毫米的透明塑料牙套来矫治牙齿。隐形牙套有几乎隐形、佩戴舒适、易于维护口腔卫生等优点，但也有价格稍贵、需要患者较好配合等缺点。

至于选择何种牙套进行治疗，要根据儿童的牙齿排列不齐、牙齿畸形情况、配合程度、经济情况等综合考虑。

什么是“六龄牙”？

在乳磨牙的后面的第一恒磨牙，因为在儿童6岁左右萌出，所以又叫它“六龄牙”。刚刚萌出的“六龄牙”并不十分结实，而且未经磨耗的咬合面凹凸不平，窝沟很深，易堆积食物残渣和菌斑，不易清洁，很容易出现龋坏。另外，由于“六龄牙”萌出得早，常常被误认为是乳牙，有的龋齿早期没有及时得到治疗，等到出现疼痛时已被破坏得相当严重。“六龄牙”是口腔中很关键的一颗牙，它对随后萌出恒牙的位置有很大影响，对维持面部形态的美观起重要作用。

可以用窝沟封闭的方法，在龋齿发生之前填平咬合面深的窝沟，使食物残渣和菌斑不易堆积，达到预防龋齿的效果。家长应定期带孩子到医院检查牙齿，尽早发现龋齿并早期治疗。

乳牙总是要换的，即使出现了一些小问题也不需要治疗对吗？

不对。首先，乳牙龋病可使牙齿形成龋洞，进一步发展可导致牙髓炎、根尖周炎，会影响宝宝的咀嚼功能，进而影响宝宝对营养的消化吸收，阻碍宝宝的生长发育，严重的可造成骨髓炎。其次，乳牙和恒牙关系密切，虽然第一个乳牙萌出与第一个恒牙萌出相隔6年左右，但乳牙牙胚形成发育和恒牙牙胚的形成发育几乎是同时发生的，在恒牙萌出期，乳牙牙根被吸收，牙根变短，乳牙松动脱落，继之恒牙萌出。如果乳牙被破坏过早脱落，恒牙萌出时易发生移位，导致恒牙牙列排列紊乱，不仅影响美观，还可能为以后恒牙龋病发生留下隐患。

（作者为解放军总医院第五医学中心口腔科主任医师）