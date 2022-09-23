“夜猫子”患Ⅱ型糖尿病和心脏病风险更大

你是“早鸟”还是“夜猫子”？人类的活动模式和睡眠周期或会影响患糖尿病和心脏病的风险。发表在《实验生理学》上的新研究发现，唤醒/睡眠周期会导致代谢差异并改变人体对能量的偏好。那些熬夜的人利用脂肪获取能量的能力降低，这意味着脂肪可能会在体内积聚并增加患Ⅱ型糖尿病和心血管疾病的风险。

代谢差异与人们使用胰岛素促进细胞吸收葡萄糖的能力有关。与“夜猫子”相比，“早鸟”更多地依赖脂肪作为能量来源，并且在白天更活跃，有氧健身水平效果也更好。另一方面，“夜猫子”在休息和运动时消耗较少的脂肪来获取能量。

美国罗格斯大学研究人员根据参与者的“时间型”（在不同时间寻求活动和睡眠的自然倾向）将参与者分为两组（早期和晚期）。他们使用先进的成像技术来评估体重和身体成分，以及胰岛素敏感性和呼吸样本来测量脂肪和碳水化合物的代谢。

研究发现，与“夜猫子”相比，“早鸟”在休息和运动时消耗更多的脂肪作为能量，“早鸟”对胰岛素也更敏感。另一方面，“夜猫子”具有胰岛素抵抗性，这意味着他们的身体需要更多的胰岛素来降低血糖水平，他们也更喜欢碳水化合物作为能量来源而不是脂肪。这种代谢发生差异的原因尚需进一步调查。

研究人员表示，“早鸟”和“夜猫子”之间脂肪代谢的差异表明，人体的昼夜节律或会影响使用胰岛素的方式，从而对人体健康有重大影响。这一观察加深了对身体昼夜节律如何影响健康的理解。

研究还发现，与全天久坐不动的“夜猫子”相比，“早鸟”会更为活跃。