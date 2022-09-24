早期肾病不疼不痒 体检中这个指标异常别大意

提到肾脏病，很多人其实并不了解，因为早期的肾脏病可能没有任何表现，因此这种疾病非常容易被忽视。今天就和大家聊一聊肾脏病的有关知识，特别是我们在体检过程中，如果提示以下这个指标出现异常，一定要重视。

肾脏的工作

远比你想象得要多

要了解肾脏病，首先来认识一下肾脏的功能。肾脏共有两个，位于我们身体两侧的腰部。

肾脏发挥着重要的生理功能，包括排出我们身体里的代谢废物和毒物，也就是排毒功能；排出多余的水和盐分，调节血压，也就是排水调压功能；保持血液中的葡萄糖、蛋白质和血细胞等重要成分不排出，也就是屏障功能；肾脏还具有协助生成红细胞，防止贫血的功能，也就是升血的功能；另外，肾脏还可以起到维持骨骼健康的作用。

在了解了肾脏的功能之后，很多朋友会问，怎样知道肾脏的功能如何？肾脏的功能用什么方法来评估呢？临床中，肾脏的功能可以用肾小球滤过率(GFR)来评估。肾小球滤过率通过血肌酐、性别、年龄用公式计算得出。一些医院的检查报告单中，会直接给出结果。

另外一种评估肾脏功能的方式是肌酐清除率。肾小球滤过率或肌酐清除率越低，提示肾脏的功能就越差。

这些指标异常

提示肾脏损伤

肾脏发生损伤的时候，会出现一些指标的异常。首先是尿的成分出现异常，比如尿中出现微量白蛋白增加，尿中出现蛋白尿或者血尿等。同时，影像学的检查也会发现异常，比如B超检查发现异常。

还有肾脏的组织学检查，通过显微镜观察如果发现肾脏组织病理异常，这些都提示肾脏出现了损伤。

值得注意的是，早期的肾脏病可能没有任何的表现，不疼不痒。如果出现以下表现，需要及时就医：比如出现浮肿，包括腿的浮肿、面部的浮肿；出现尿的颜色改变，特别是浓茶色、发红的尿液；出现排尿困难、尿频等情况。

严重的肾脏病会出现无力、疲乏、恶心、呕吐、不想吃饭等表现，如果影响了心脏，还会导致呼吸困难等。

做到这几点

越早发现肾病蛛丝马迹

既然肾脏病早期可以没有表现，那么如何才能早期发现肾脏病呢？在这里给大家提出几点建议。

定期的体检非常重要，定期体检是发现肾脏病的重要手段。首先，需要关注尿的检查结果，也就是尿常规的结果，如果尿常规结果有异常，就要及时就医。

还有一个就是血当中的指标，也就是血肌酐，如果出现异常升高，即使在正常范围，如果有动态的持续的升高，也需要关注。此外，还要关注肾脏B超的结果。

需要注意的是，如果各项结果出现异常，要及时就医，由医生判断病情，制订治疗方案。

文/唐雯(北京大学第三医院)