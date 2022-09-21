“长寿开关”端粒新结构发现

在物理学和微型磁铁的帮助下，研究人员发现了一种端粒DNA的新结构。端粒被视为长寿的关键，它们保护基因免受损害，但每次细胞分裂时都会变短一些。如果它们变得太短，细胞就会死亡。而今的新发现将有助于了解衰老和疾病。研究结果近日发表在《自然》杂志上。

在人体的每个细胞中，都有携带决定人体特征的基因的染色体。这些染色体的末端是端粒，可保护染色体免受损伤，它们有点像鞋带末端的塑料头。

端粒之间的DNA有两米长，因此必须将其折叠以适合细胞。这是通过将DNA包裹在蛋白质上来实现的，DNA和蛋白质一起被称为核小体，它们排列成类似于一串珠子的东西。

这串珠子还会进行更多的折叠。它如何做到这一点取决于核小体之间的DNA长度，即串上的珠子。折叠后出现的两种结构是已知的。一种结构是两个相邻的珠子黏在一起，游离的DNA挂在它们之间。但如果珠子之间的DNA片段较短，则相邻的珠子不会黏在一起，两个堆叠并排形成第二种结构。

结合电子显微镜和分子力光谱法，荷兰莱顿物理研究所研究人员发现了另一种端粒结构。在这里，核小体靠得更近，因此珠子之间不再有任何游离DNA。这最终会产生一个大的DNA螺旋。

分子力光谱法将DNA的一端附着在载玻片上，而另一端则粘着一个微小的磁球。然后在这个球上方的一组强磁铁将“珍珠串”拉开。通过测量将珠子一个个拉开所需的力，就可了解更多关于“绳子”如何折叠的信息。

研究人员表示，如果知道分子的结构，就可更深入地了解基因是如何打开和关闭的，以及细胞中的酶如何处理端粒，如它们是如何修复和复制DNA的。新的端粒结构的发现将提高人们对身体组成部分的理解，而这最终将帮助人们研究衰老和癌症等疾病，并开发抗击它们的药物。