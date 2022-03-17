警惕慢性肾病 远离“沉默杀手”

随着经济水平提高及生活方式等因素的改变，慢性肾脏病的患病率呈逐渐增高趋势。为提高广大患者对肾脏病的认识，加强血液透析知识宣教，改善患者的生活质量，费森尤斯医疗携手多地医院，发起 “与萌童行，透亮生活家”公益活动。

北京大学第一医院原副院长、儿科教授丁洁，中国医师协会儿科医师分会儿童血液净化学组委员、北京大学第一医院儿科肾脏专业副主任医师钟旭辉，中华医学会儿科学会分会肾脏学组副组长、北京大学第一医院儿科主任医师王芳，北京大学第一医院儿科护士长张臻，北京大学第一医院儿科肾脏护理组长李盼盼来到活动现场，与“肾脏超人”一起，为患儿、家长以及肾科、儿科相关医护人员面对面交流，科普学习肾脏相关的知识。

钟旭辉介绍，慢性肾脏病有“隐形杀手”之说，是一种顽固、隐匿的疾病。慢性肾脏疾病一般指各种原因引起的肾脏病理异常、（肾脏相关的）血液或尿液成分异常、影像学检查异常或肾功能异常，持续3个月以上。对于慢性肾脏病的治疗，可分为病因治疗和对症治疗。临床医生首先要判断肾脏出了什么问题，针对性治疗病因，同时防治高血压、贫血等并发症。一旦患儿进入慢性肾脏病5期，也就是尿毒症阶段，常规药物治疗难以维持机体正常运转，此时需要启动肾脏替代治疗。漫长的病程中，患儿需要定期复查，积极配合医生治疗。

丁洁介绍，近年来，儿童慢性肾脏发病率呈上升趋势。与成人病因不同，儿童慢性肾脏病的病因主要包括先天性肾脏和尿路畸形以及肾小球疾病。如果能够早期干预，可以有效延缓疾病进展，减少并发症。

王芳介绍，慢性肾脏病的病因有很多，包括各种原发肾脏病如原发肾病综合征、IgA肾病，各种继发肾脏病如狼疮性肾炎、紫癜性肾炎，遗传性肾脏病如遗传性进行性肾炎、遗传性肾病综合征等，还包括肾脏尿路畸形、囊性肾脏病等。

李盼盼说：“对肾脏而言，不伤害就是最好的保护措施。肾脏不仅是人体强大的清道夫，也是维持人体内血液酸碱平衡和电解质稳定，维持正常血压的关键调节器管。严格控制血压、蛋白尿，少吃盐、多喝水，避免滥用药，谨遵医嘱最重要。”

丁洁提醒，家庭成员遗传咨询很重要。对于遗传性肾脏疾病，可采用相应检测技术，明确遗传方式和家庭携带者，再进行胎儿遗传病再发的风险评估，从而选择合适的怀孕方式和产前诊断方法。早期诊断和干预，并采取针对性观察治疗措施，可以尽可能使得孩子保持健康的状态。“儿童期是肾脏发育的关键时期。由于肾脏功能尚未发育完善，为有效预防儿童慢性肾脏病，我们呼吁在学校体检里增加尿检和超声检查两项，将隐患扼杀在摇篮中。”丁洁说。

活动现场，张臻介绍了儿童慢性肾脏病家庭护理注意事项：治疗儿童慢性肾脏病，应建立在了解患者受损原因上，做好疾病管理，给予患儿日常护理，包括关注尿量变化，根据病情合理安排饮食等。慢性肾衰竭的未成年患者，常需要通过血透和腹透进行肾脏替代治疗。