世界肾脏日 这些知识助你爱肾强肾

人民网北京3月10日电 （记者乔业琼）今天是第十七个世界肾脏日，今年的主题是“人人关注肾健康——吾爱吾肾，知识强肾”。湖南省人民医院肾内科主任梁玉梅表示，高血压、糖尿病、肥胖等均是慢性肾脏病的高危因素，对这些高危因素实施早期干预是预防慢性肾脏病发生的关键。

近年来，肾脏疾病已经成为影响国民健康的重要因素。据世界卫生组织2020年发布的《2019年全球健康评估》报告显示，肾脏疾病已跻身全球十大死因之列 。慢性肾脏病造成的疾病负担正在迅猛增加，其致残致死率增幅排在所有慢病之首。

对此，梁玉梅表示，慢性肾脏病的预防和及时治疗非常关键，早期发现慢性肾脏病有助于控制疾病进展、提高治疗效果。

“目前人们对慢性肾脏病的认知依然不足，很多人直到有症状才就诊，然而慢性肾脏病和其他肾病不同，大部分病人是没有症状的，尤其是在早期，肾脏损害程度不严重，几乎没有什么明显的症状。”梁玉梅表示，如果等到出现水肿、泡沫尿、夜尿增多、尿量明显减少等症状时再去医院就诊，这时的肾功能很可能已经出现衰竭，成为不可逆的损害。

梁玉梅提醒，日常生活中遵循8项黄金法则，降低患上肾脏病的风险。一是保持健康、合理运动；二是控制血糖；三是监测血压；四是健康饮食、保持体重；五是保持充足的水分摄入；六是戒烟；七是不随意服用非处方药物；八是如果有一个或多个高危因素，定期检查尿常规和肾功能。

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