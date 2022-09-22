老年友好型社会建设稳步推进

9月20日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍党的十八大以来老龄工作进展与成效。党的十八大以来，我国不断深化改革创新、破解体制机制障碍，加快完善老年人社会保障、养老服务、健康支撑三大体系，努力构建老年友好型社会，健康老龄化工作稳步推进，积极老龄观逐渐深入人心。

养老服务体系建设加快

据介绍，截至2021年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%。全国参加基本养老保险10.3亿人。基本医疗保险覆盖13.6亿人，参保率稳定在95%以上。民政部养老服务司副司长李永新介绍，党的十八大以来，我国养老服务政策制度密集出台，养老服务体系建设取得长足进步。

推动养老服务市场全面放开，相继出台土地供给、税费优惠、财政补贴等优惠扶持政策。连续实施居家社区养老服务改革、公办养老机构改革、敬老院改造提升等专项行动和试点。2012—2021年，中央财政累计投入359亿元支持养老服务设施建设。到目前为止，社区养老服务基本覆盖城市社区和半数以上农村社区。截至2022年第一季度，全国各类养老服务机构和设施达36万个，床位812.6万张，床位数是2012年底的近2倍。

社区养老服务更加便民

住房和城乡建设部建筑节能与科技司副司长张雁介绍，我国多措并举推进社区养老服务设施建设，为老年人提供就近就便的服务。

在既有居住区中，结合完整社区建设等城市更新工作，因地制宜补齐养老服务设施建设短板。在新建居住区中，推动养老服务设施同步规划、同步建设、同步验收和同步交付使用。2020年至2022年上半年，各地建设改造社区养老、助餐等服务设施约3.6万个。结合城镇老旧小区改造等工作，同步开展无障碍设施、适老设施的建设和改造。2019年到2021年，各地在老旧小区改造中推动既有住宅加装电梯5.1万部。

李永新介绍，我国不断推动养老服务发展的重心向居家社区倾斜。指导推动各地建设街道（乡镇）区域养老服务中心和社区嵌入式养老服务机构。截至2022年第一季度，全国社区养老服务机构和设施32万个，床位308万张，分别占到全国养老服务机构设施数和床位数的88.9%、38%。“十三五”时期，中央专项彩票公益金投入50亿元支持203个地区开展居家社区养老服务改革试点；2021年和2022年，投入22亿元支持84个地区开展居家社区基本养老服务提升行动，推动各地探索形成家庭养老床位，助餐、助浴、助洁、助医、助行、助急“六助”服务。

医养结合取得积极成效

国家卫生健康委老龄司司长王海东介绍，我国深入推进医养结合，将老年健康与医养结合服务纳入基本公共卫生服务项目，截至2021年底，全国共有两证齐全医养结合机构6492个，机构床位总数175万张，医养签约近7.9万对。

优化医养结合机构审批登记流程。开展社区医养结合能力提升行动，增加居家社区医养结合服务供给。组织开展老龄健康医养结合远程协同服务试点。截至2021年底，全国医养签约数是2017年的6.6倍；两证齐全医养结合机构数较2017年增加76.7%。

2021年，大约有1.2亿65岁及以上的老年人在城乡社区接受了健康管理服务。推动建设老年友善医疗机构，截至2021年底，设有老年医学科的二级以上综合医院达到4685个，建成老年友善医疗卫生机构约2.1万个，设有安宁疗护科的医疗卫生机构超过1000个。

《 人民日报 》（ 2022年09月22日 13 版）