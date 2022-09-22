“说睡就睡”可能是病 专家：青少年发病率高 关注孩子嗜睡

有这样一群人，他们的“睡意”说来就来，随时随地可以做梦。他们可能正在学校、工作岗位上，因为打瞌睡而苦恼，不知道自己患了什么病。南方医院精神心理科(睡眠医学中心)主任张斌21日称，“说睡就睡”可能是一种疾病，青少年发病率较高，通常在10岁至20岁开始发病。

《2021年运动与睡眠白皮书》显示，我国有3亿多人存在睡眠障碍。

据介绍，发作性睡病是一种由下丘脑产生下丘脑分泌素的神经元缺失引起的罕见病，各年龄段皆可能发病，我国多于8岁至12岁高发。主要临床表现为日间过度睡眠，猝倒发作和夜间睡眠障碍(包括夜间睡眠中断、觉醒次数和时间增多、睡眠瘫痪、入睡前幻觉、梦魇、异态睡眠及REM睡眠期行为障碍等)。

张斌说，发作性睡病严重影响患者的生活质量和身心健康，也带来巨大的经济和社会负担。由于发作性睡病患者随时面临日间过度睡眠带来的生命威胁，机动车意外伤害的入院风险是无患病人群的6.7倍。

同时，患者的直接与间接医疗支出是无患病人群的8倍至9倍，大部分儿童、青少年患者无法正常接受教育，成年后就业率低，严重影响患者和家庭的生活质量和身心健康，也带来巨大的经济和社会负担。

南方医院精神心理科(睡眠医学中心)副主任医师冯媛提醒，发作性睡病多发于儿童、青少年时期，可能是一种自身免疫性疾病，临床上观察到可能与流感病毒感染、脑炎发病等有关。家长应关注孩子的嗜睡问题，不能单纯把日间思睡理解为“晚上没睡够”，应该及早正视和治疗。

如果确诊患上发作性睡病，应该如何治疗？张斌介绍，首先要通过药物治疗预防患者的日间过度思睡和猝倒等症状，还要用药改善夜间睡眠。而在非药物治疗方面，他呼吁社会给患者提供更多心理支持，如单位可给患者提供日间规律小睡的条件等；患者本人也应养成良好的睡眠卫生习惯，保障夜间睡眠。

9月22日是世界发作性睡病日，为持续推动发作性睡病的公益社会宣传，由上海慈善基金会-蓝鲸罕见病专项基金、上海市罕见病防治基金会、觉主家发起，南方医科大学南方医院公益支持的活动：《罕见的梦》全国首个关爱发作性睡病患者主题公益画展于9月21日正式启动。除了观赏患者画作，公众还可以通过扫码“测睡眠”及早发现问题，及早治疗。