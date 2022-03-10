保护肾脏，我们应当做到这七点

3月10日是“世界肾脏日”。今年的主题是“人人享有肾脏健康”。肾脏作为机体的重要器官，承担了什么样的工作任务？当肾脏受损时，又会带来怎样的危害？保护肾脏，我们应当做到哪些？

北京市疾控中心官方微信今日发文提醒，肾脏病是常见疾病，约有8%～10%的成年人存在某种形式的肾脏损伤，每年有数百万人因慢性肾脏病的相关并发症而过早死亡。慢性肾病的早期发现和治疗，可以减缓甚至阻止肾功能的恶化，并降低心血管并发症的风险。发现越早，获得有效治疗的机会就越大。简单的血液和尿液检查就能帮助发现肾脏疾病。

“总的来说肾脏肩负了这些功能：产生尿液；清除血液中的废物和多余的水分；维持体内的化学平衡；帮助控制血压水平；帮助保持骨骼健康；帮助制造红细胞。”北京市疾控中心介绍，肾脏的主要工作是清除血液中的有毒物质和多余的水分，还能调节血液中各种离子（如钠和钾）水平，维持电解质平衡，帮助控制血压，并维持骨骼健康。

北京市疾控中心表示，早期慢性肾病常常没有任何迹象或症状，甚至，在出现任何症状之前，一个人最多可能会丧失90%的肾功能；而且，肾脏疾病可发展为肾衰竭，如果肾功能持续恶化，就会发生肾衰竭，未经治疗的肾衰竭可能危及生命。不过，慢性肾病虽然通常不会消失，但它是可以治疗的。

北京市疾控中心提示，为了肾脏健康，需要坚持做到以下七点：

增加身体活动，保持健康体重

规律的身体活动有助于健康体重的保持，也有益于维持血压平稳，降低患慢性肾病的风险。在身体条件允许的情况下，争取每天活动30分钟以上，让规律的身体活动成为生活的一部分。

饮食选择同样重要

饮食习惯对于保持理想体重、降低血压、预防糖尿病等与慢性肾病相关的疾病非常重要。选择有益于健康的食物，比如新鲜蔬菜水果、全谷物食物、低脂或无脂肪的乳制品等，减少高脂、高盐、高糖食物的摄入，每天吃盐不超过5克，限制加工食品和在外就餐的次数。

足量饮水

对于健康的成年人，每天饮水量应达到1500～1700毫升，大约7～8杯，以白开水或茶水为佳，不喝或少喝含糖饮料。有基础疾病的人群则应根据自身需要调整饮水量。

不要吸烟

吸烟会减慢血液流向肾脏的速度，影响肾脏的正常功能。而且，吸烟还会使肾癌的发生风险增加50%。

了解自己的血糖水平，预防糖尿病

糖尿病被认为是三分之一慢性肾脏病的原因，并且是大多数发达国家终末期肾病最常见的原因。糖尿病会带来微血管的病变，导致微循环障碍。微血管病变累及肾脏，引起糖尿病肾病，这是糖尿病的常见并发症之一。

了解自己的血压水平，预防高血压

高血压被认为是慢性肾脏病的主要原因之一。高血压会损害肾脏的血管，影响其正常功能。如果肾脏的血管受损，其清除有毒物质和多余水分的能力会受到影响，这可能会进一步升高血压，从而产生恶性的循环。

当有这些危险因素时，请进行肾功能检查

当有糖尿病、高血压、肥胖、肾脏病家族史时，必要时应进行肾功能检查，接受肾脏功能相关检查是了解肾脏健康的唯一方法。（记者孙红丽）