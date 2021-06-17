杨新春：药物治疗房颤分三个层面 需要治疗和预防两手抓

房颤作为一种常见的心脏疾病，其发病率随年龄增长明显增加，在老年人群中相对常见。长期房颤可引起心力衰竭，极大增加致残及死亡风险。

近日，首都医科大学附属北京朝阳医院心脏中心主任杨新春做客人民日报社旗下新媒体客户端“人民好医生”访谈栏目时表示，房颤需要治疗和预防两手抓，理性看待和选择治疗方法，控制高血压等危险因素，预防卒中，进行疾病综合管理可以有效达到治疗效果，降低疾病危害。

发生率会随年龄增长升高 增加社会负担

“随着大众生活水平不断提高，心脏病患病人数也不断增长，而房颤与心脏病有很重要的关系。”杨新春在介绍我国房颤患病情况时表示，房颤是一种老年性疾病，随着老年人群的增多，房颤的发生率会明显升高。对于60岁以上的老年人来说，我国房颤的发病率明显升高，尤其是70岁至80岁左右的老人，发病率增加到近10%。由于我国老年人口数量增多，房颤的患病人群和患病率也在近些年有明显升高。

杨新春还提出，有国外专家曾表示，心衰和房颤在二十一世纪会发展成为心血管流行病，这说明房颤发病率升高也与心脏病的疾病发展趋势有关。

房颤的发病率增多，会带来很多社会性问题。杨新春表示，房颤的致残率，主要是由于诱发脑卒中和心衰所造成的，这两类疾病会对患者的生质量造成严重的负面影响，比如降低劳动能力，增加治疗费用，进而给家庭和社会带来负担。

应对房颤 治疗和预防需要“两手抓”

杨新春表示，房颤作为诱发脑卒中的一个重要因素，需要在治疗及预防方面加大力度。同时，对于脑卒中的治疗及预防也要十分重视。

杨新春认为，从总体角度看，目前在治疗和预防房颤诱发的脑卒中方面，我国发展空间还很大。对于患者而言，需要了解治疗手段和预防方法，如果可以有效地控制和预防脑卒中，就意味着能够极大降低房颤的致残率，从而保障患者日后的生活质量，减轻家庭和社会负担。

谈及房颤的药物治疗时，杨新春介绍主要分为三个层面：一是通过口服抗凝药物预防脑卒中；二是通过药物降低房颤的发作风险或者能够达到不发作的效果；三是通过药物减慢心室率来缓解房颤。

他强调，在房颤发作时，心脏会出现心室率加快，心脏跳动不规则等情况。和其他心脏疾病相比，患者身体不适症状明显，这对生活质量影响较大。所以在治疗房颤时，如果可以调节患者心室率，缓解心脏不适症状，减少恐惧感，就可以降低房颤对于患者的生活影响。

最后，杨新春提出，可以通过药物来减少房颤发作的次数和风险，但是需要理性选择。“用药物治疗房颤的三个用药角度，都需要在医生指导下用药。如果出现抗凝效果不好，或复发次数较多等情况，可以通过其他治疗方法来进行调节。”他说。