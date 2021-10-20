专家：胃癌、食管癌与饮食密切相关 健康饮食可预防

我国是胃癌和食管癌发病率较高的国家。同时，胃癌和食管癌在我国所有癌症类疾病中发病率和死亡率也位居前列。究竟是什么因素导致我国胃癌、食管癌患者在不断增加？

对此，北京大学肿瘤医院副院长、消化肿瘤内科主任沈琳教授在做客人民日报旗下新媒体平台“人民好医生”客户端节目时分析了胃癌发病的原因：一是饮食习惯和生活习惯，长期食用油炸、腌制的高盐食品会导致胃癌发病率增加；二是一些慢性病，如慢性溃疡、慢性胃炎和幽门螺旋杆菌的感染；三是遗传，家族内曾有胃癌患者发病风险会更高。沈琳建议，一要矫正不良习惯，减少高盐、油炸、腌制食品以及烟、酒的摄入；二要加强身体锻炼，提高免疫力。

解放军总医院第五医学中心消化肿瘤科主任徐建明教授在做客“人民好医生”节目时分析了食管癌的发病原因：饮食习惯与食管癌发病密切相关。一是长期摄入温度较高的流食；二是长期摄入腌制食品；三是饮食结构不合理导致体内各类元素的缺乏。遗传因素与食管癌发病关联性不强。

沈琳指出，家族内有胃癌患者、食欲突然减退、溃疡症状突然变化、持续便血、体重突然下降的人群，要及时前往医院检查，做到早发现、早治疗。

徐建明介绍，食管癌的早期特征一是食管梗阻症状或吞咽困难，二是颈部和锁骨出现淋巴结的转移。

对于胃癌的治疗，徐建明认为，胃癌患者要分期进行相应治疗，一期和二期偏早患者一般推荐做手术效果良好。二期偏晚和三期患者建议先进行化疗降低分期，然后进行手术，患者五年内生存率会大大提高。四期患者一般进行药物治疗、化疗或联合一些靶向药进行治疗。他认为，胃癌的免疫疗法往往和化疗进行联合治疗，其最大的特点是有效率明显提高，缓解期延长，存活期得到明显延长。免疫疗法的加入并未在化疗基础上增加很多毒性。

沈琳指出，免疫治疗对食管癌很有效，比治疗胃癌的效果更加显著。而且免疫治疗较传统治疗而言优势显著，如无毒性，可不做化疗。

徐建明表示，降低胃癌、食管癌的发病率和死亡率，关键是要早诊早治，要从生活习惯上做改变，才能有效预防这类疾病；要在基层去充分普及相关知识，让老百姓对这类疾病有充分认识。

沈琳介绍，MDT即多学科综合治疗是全球公认并广泛推广的有利于癌症疾病转归和治疗效果的一种模式。这种模式以患者为中心，由多学科部门联合诊治并得出综合诊疗意见，可有效提高患者对诊疗意见的信任感，节省患者治疗时间，降低治疗方案失误概率。