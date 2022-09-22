直播预告：专家谈以专科建设为抓手 助推医院高质量发展

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，人民健康推出“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

9月23日14:00，湖北省十堰市太和医院（湖北医药学院附属医院）党委副书记、院长唐以军将就“以专科建设为抓手 助推医院高质量发展”相关话题与公众进行探讨，欢迎届时收看。

嘉宾简介

唐以军，主任医师、教授，博导。十堰市太和医院（湖北医药学院附属医院）党委副书记、院长，呼吸内科学科带头人，呼吸疾病研究所所长，湖北省内科学会常务委员，湖北省呼吸病学会副主任委员，十堰市呼吸病学分会主任委员。湖北省有突出贡献专家，湖北省第二届医学领军人才，全国五一劳动奖章获得者。从事呼吸系统疾病临床和科研工作20余年。

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