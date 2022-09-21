直播预告：由了解到防治 专家科普阿尔茨海默病那些事儿

阿尔茨海默病俗称老年痴呆，是一种神经系统退行性疾病。随着我国人口老龄化的加剧，老年期痴呆患病率总体呈上升趋势。2022年9月21日是第29个世界阿尔茨海默病日。今年的主题是“了解阿尔茨海默病，了解防治措施”。

9月21日15:00，中国人民解放军总医院第一医学中心神经内科医学部主任于生元、中国人民解放军总医院第二医学中心老年医学研究所所长贾建军、中国人民解放军总医院第一医学中心神经内科医学部派驻第三医学中心神经内科主任钱海蓉将做客“人民好医生”APP直播间，为广大网友科普阿尔茨海默病相关科普知识。

专家简介

于生元，中国人民解放军总医院第一医学中心神经内科医学部主任，主任医师，教授，博士生导师。中国医师协会理事、神经内科医师分会会长、中国研究型医院学会疼痛与感觉障碍委员会主任委员、中华医学会疼痛学分会前任主任委员、国际头痛学会理事。享受国务院特殊津贴。

贾建军，中国人民解放军总医院第二医学中心老年医学研究所所长，主任医师，教授，博士生导师。中国老年医学学会常委，认知障碍专业委员会主任委员；中华医学会老年医学分会神经病学组副组长；北京医学会神经病学分会痴呆及认知障碍学组副组长；全军认知障碍及痴呆学组组长；中华医学会神经病学分会心理及行为学组委员；中国医师协会认知障碍专业委员会委员。

钱海蓉，解放军总医院第三医学中心神经内科主任，主任医师，教授，博导。中华医学会神经病学分会痴呆与认知障碍学组委员、中国老年医学学会认知障碍分会常务委员、全军神经生物专委会委员、全军神经病学专委会认知障碍及相关疾病学组副组长、全军神经病学专委会睡眠及相关疾病学组委员。

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