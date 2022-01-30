世界防治麻风病日：麻风病可防可治 不可怕

2022年1月30日是第69届“世界防治麻风病日”暨第35届“中国麻风节”。今年世界防治麻风病日活动的主题是“关爱麻风患者，共创美好生活”。

“麻风病是由麻风杆菌引起的慢性传染病。”解放军总医院第五医学中心感染病医学部生物损伤救治科主任徐哲介绍，麻风病在病理上表现为慢性肉芽肿，主要侵犯人体皮肤、外周神经、上呼吸道等，也可累及深部组织和内脏器官。“麻风病的传播途径包括呼吸道传播、皮肤密切接触传播、间接接触传播以及其他方式传播。其中，长期皮肤密切接触是主要传播途径。”

徐哲医生表示，麻风病的主要症状表现在皮肤和外周神经两方面。早期主要是皮肤上出现不痛不痒的浅色或红色斑片，如不能早期发现和治疗，病期长时皮肤多伴有感觉减退或丧失，病情逐渐发展后可以出现兔眼、歪嘴、爪形手、垂足、足底溃疡等畸残。

“虽然麻风病危害不小，但它可防、可治，因此并不可怕。”徐哲医生建议，密切接触活动性麻风病患者时戴口罩、接触后洗手、注意个人卫生、加强营养、提高机体抵抗力等可以减少患麻风病的危险。一旦出现可疑的麻风病症状，应主动去皮肤病防治院(所、站)等麻风病防治机构检查治疗，或与当地疾病预防控制中心联系咨询。麻风病通过早期发现、早期治疗能有效的避免畸残。（协助拍摄：耿枫、郭阳虎 视频剪辑：实习生宋鸣钰）