嚼槟榔上瘾 小心口腔癌变

槟榔很多人都听说过，甚至喜欢买来当零食，时不时嚼一嚼，说是像抽烟一样，感觉能提提神，有些人因此嚼上瘾，甚至称“槟榔配烟，法力无边”。但专家提醒，把槟榔当零食，其实是件很危险的事，严重的可造成口腔黏膜病变甚至致癌。

据广州医科大学附属肿瘤医院放疗科主任、主任医师袁亚维介绍，2003年，槟榔就被世界卫生组织列为一级致癌物。临床上，槟榔和口腔癌关系密切。

那么，长期吃槟榔为何可致癌呢？专家分析，槟榔渣属于粗纤维，比较粗糙，长期嚼食可导致口腔黏膜反复受到摩擦易受损，使口腔出现局部慢性溃疡，增大癌变概率。槟榔中含有多种化合物，具有一定的细胞毒性，易促进上皮细胞凋亡，食用过程中很容易损伤口腔黏膜。所以，长期嚼槟榔上瘾，口腔黏膜因此反复受到刺激、出现炎症，纤维性病变的发生率可显著提高。而口腔黏膜纤维性病变是癌前病变，不及时干预有可能发展成口腔癌。值得提醒的是，槟榔中所含的生物碱就像烟中的尼古丁一样，长期可让人上瘾。喜欢嚼槟榔又抽烟的人感觉“槟榔配烟，法力无边”，就是因为这两样东西都能满足其“瘾”，但千万别忽视，这种成瘾性可进一步增加罹患口腔癌的风险。（翁淑贤）