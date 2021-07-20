直播预告：成年人常见的口腔黏膜问题我们为您支招 

口腔溃疡；嘴唇发炎、起皮、结痂；嘴里感觉像火烧一样……这些都是口腔黏膜病。到底什么是口腔黏膜病？哪些人容易得口腔黏膜病？

7月22日14：00－15：00，人民网·人民健康“人民好医生”客户端有幸邀请到中华口腔医学会副秘书长、北京大学口腔医院口腔黏膜科主任医师刘宏伟做客栏目，给公众科普相关成年人常见口腔黏膜问题及对策。

专家介绍：

刘宏伟，北京大学口腔医学院口腔黏膜科主任医师。长期从事口腔黏膜病专业医教研管工作。兼任中华口腔医学会副秘书长、中华口腔医学会第六届口腔黏膜病专委会主任委员、国际牙科研究会会员、国际牙医师学院院士，中国科协口腔黏膜溃疡病学首席科学传播专家、中华医学会激光医学分会第八届、第九届委员会光动力诊治与肿瘤学组成员、中国心理卫生协会心身医学专委会委员、中华中医药委员会心身医学分会委员、中国医师协会毕业后医学教育口腔专业委员会委员兼总干事、国家级继续教育项目评审专家、北京口腔医学会口腔黏膜病专委会副主委。

如何保护口腔黏膜健康？

一、保持口腔卫生：每天认真规范刷牙，建议早晚刷牙，适当刷舌，饭后漱口，保持良好的口腔卫生情况。

二、避免刺激因素：1.避免局部不良刺激，调磨牙体的尖锐边缘、对牙结石、软垢进行洁治，尽早拔除不能保留的残根残冠，治疗坏牙，去除不良修复体；2.避免食用过于辛辣刺激的食物比如辣椒、腌制食物等或者过烫过硬的食物；3.避免日晒、风吹、寒冷的刺激；4.注意戒烟控酒，戒除咀嚼槟榔。吸烟是多种口腔黏膜疾病众多病因中的一大重要因素，饮酒和咀嚼槟榔会对口腔黏膜造成化学和物理的刺激，这些都会对我们的口腔黏膜健康造成严重的损害。

三、改正不良习惯：1.改变反复咬唇、舔唇或撕扯唇部干皮的不良习惯；2.改正反复掐咬口腔黏膜的不良习惯，尤其是小朋友，家长们必要时要到医院寻求医生的帮助，对孩子进行行为干预；3.纠正频繁伸舌自检，这对口腔黏膜是一种刺激；4.避免熬夜，保证充足的睡眠。

四、积极治疗系统性疾病。

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