小伙镉中毒进ICU竟因爱吃“这一口”

槟榔是很多人的心头好，但28岁的小林（化名）怎么也想不到，“这一口”竟导致他突然之间全身多脏器衰竭，最终在ICU里待了10天！

日前，在暨南大学附属第一医院的重症监护室里度过2021年新年的小林终于出院了，“小伙子最危险的时候，肾、肝、呼吸、循环、意识都出现了障碍，经过ICU长达10天的纠正方才慢慢好转。我们邀请了外院的中毒专科专家前来会诊，结论是严重的镉中毒，而中毒来源最可能是嚼食过量的槟榔。”暨南大学附属第一医院ICU西区主任医师汪志刚表示。

据悉，小林每天都要吃5~6包槟榔果，而这已被世界卫生组织证实为一级致癌物的东西不光致癌，其腌制品中所含的微量重金属，还会严重摧残咀嚼者的身体。

小伙多脏器衰竭住进ICU

2020年12月25日下午，小林觉得烦躁不安、胸闷憋气，有一种严重的濒死感，他马上到家附近的暨大附一院东圃分院就诊，医生一看他的病情，立即决定将其转诊到暨大附一院总院。

“即便是在给予了高流量氧气支持的情况下，小伙子依然呼吸不畅，而且血压也非常低。”当天晚间完成转诊后，其首诊医生、暨大附一院ICU西区的李龙珠发现，小林的内环境已经出现了严重的紊乱。“人体能量无氧代谢的最终产物乳酸指标则超过了检测值的上限，急性肾功能衰竭的表现，而且已经处于无尿液生成的状态。”

第一时间向尚在外地会诊的汪志刚主任汇报后，医生、护士们马上给小林接上了透析设备。可后续的检查结果陆续出来，令参与抢救的医护人员错愕不已。小林的问题，并不仅仅出现在肾脏上，反映肝脏功能的胆红素、转氨酶指标非常高；反映心脏功能的相关指标紊乱，循环系统濒临崩溃；再加上他的呼吸不好（肺功能衰竭所致），烦躁不安（大脑出了问题）。年仅28岁的小伙子，心、肝、肺、肾、脑五大核心脏器再加上凝血功能，均处于全面崩盘边缘。

“我们马上给他使用了透析、药物补碱、气管插管再加上使用了极大量的升压药物维持血液循环。”ICU西区医生黄海燕也加入到了当天晚上对小林的抢救当中，而陆续赶来会诊的心外、呼吸、神经内科等专科的医生也参与到了对小林的诊治中。一切证据都显示，小林出现的是严重的可能由感染或中毒引发的代谢性酸中毒。

发病前4天曾大量酗酒

第二天一早，汪志刚就加入到小林的救治中，而经过整晚透析、药物对症处置的小林，这时终于有少量的尿液流出。

“抢救团队第一时间将这些难得的标本送检，结合前一天送出的血检结果，诊断明确了，提示为镉中毒。”汪志刚介绍，小林尿中镉的浓度指标超过正常指标的10倍，血中镉的浓度指标超过正常指标的2倍。详细问诊得知，小林在发病前4天曾经大量饮酒，饮酒量为洋酒950毫升、啤酒一打外加白酒2两。此外，小林还有一个非常不好的习惯，嗜吃槟榔，几乎每天都要吃5~6包。

“酗酒后四天了，基本可以排除急性酒精中毒了，而且酒也不会导致镉元素严重超标。倒是每天咀嚼的过量槟榔果，可能含有类似的微量重金属。”汪志刚分析说。

救治团队特意邀请了中毒专科专家前来会诊，通过一系列的影像、生化检查结果，最终明确了导致他全身多脏器系统性崩溃的元凶——镉中毒。

槟榔是镉中毒来源

可让小林中毒的镉元素是从哪里来的呢？汪志刚介绍，这一稀有金属元素引发的中毒，一般只会出现在电池生产行业或者冶金、矿业行业等从业人员身上，小林平常根本没有机会接触到这一金属物质和镀镉产品。“所以，我们推测镉的来源很可能是他爱吃的槟榔，我们查找了大量文献资料，在一篇和嚼食槟榔相关的流行病学研究中找到了答案。原来经过腌制的槟榔果，镉、锡、铅、总砷等金属物质和有毒物质依然有微量检出。”汪志刚指出，虽然微量，但日积月累，镉也会在体内蓄积。“再加上之前大量酗酒引发的内环境紊乱因素，于是出现了严重的镉中毒。”

在重症监护室接受了10天的抢救，包括透析、血浆置换和对症治疗等，小林终于挺了过来。“幸好年轻，小林的肝、肾功能等指标恢复了正常，但心脏出现不明原因的增大，也可能和镉中毒有关。”

汪志刚提醒，槟榔为一级致癌物，嚼食新鲜槟榔可能导致牙龈红肿发炎,腌渍的槟榔还可能导致重金属中毒，建议大家少吃或者最好不吃。（全媒体记者张青梅 通讯员张灿城、王雪）