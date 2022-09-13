直播预告：防治淋巴瘤 开启美好生活新篇章

9月15日是世界淋巴瘤宣传日。作为危害人们健康的常见恶性肿瘤，淋巴瘤早期都有哪些症状？什么样的人群容易受到淋巴瘤的侵扰？淋巴瘤如何治疗？

9月15日15:00-16:00，人民好医生客户端将邀请江苏省人民医院血液科副主任、主任医师徐卫，陆军军医大学第二附属医院血液病医学中心主任、主任医师张曦，中国医学科学院血液病医院淋巴瘤诊疗中心主任医师易树华共同做客演播室，与网友们一起聊一聊有关淋巴瘤的话题，解答上述疑问，欢迎收看。

嘉宾简介：

徐卫，江苏省人民医院血液科副主任、主任医师。中国抗癌协会血液肿瘤专委会副主委兼淋巴瘤学组组长；CSCO淋巴瘤专家委员会常委；江苏省医学会血液学会副主委；江苏省研究型医院协会淋巴瘤专委会主委；江苏省抗癌协会血液肿瘤专委会副主委；江苏省人民医院血液科主任医师。

张曦，陆军军医大学第二附属医院血液病医学中心主任、主任医师。长江学者特聘教授、中国血液病专科联盟副理事长、中华医学会血液学分会常委暨造血干细胞应用学组副组长、中国抗癌协会血液肿瘤专委会副主委、中国医师协会血液科医师分会常委、陆军军医大学新桥医院血液病医学中心主任。

易树华，中国医学科学院血液病医院淋巴瘤诊疗中心主任医师。中华医学会血液学分会第十一届委员会淋巴细胞疾病学组委员、中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会第六届委员、学术秘书、中国华氏巨球蛋白血症工作组组长、中国医学科学院血液病医院淋巴瘤诊疗中心主任医师。

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