2022全国肿瘤防治宣传周聚焦淋巴瘤科学防治

“整合资源，科学防癌”，中国抗癌协会第28届全国肿瘤防治宣传周即将于2022年4月15日—21日在全国范围内展开。中国抗癌协会科普专业委员会携手淋巴瘤之家等单位共同发起了淋巴瘤领域大咖义诊与系列患教科普讲座，提升公众对血液肿瘤核心知识的知晓率，普及科学防癌的理念，建立健康生活方式。

谈“癌”色变是众人对恶性肿瘤的恐惧与无助，但淋巴瘤作为常见的血液癌症却是少数可以被治愈的恶性肿瘤之一。据2022年国家癌症中心最新统计数据显示，2016年我国淋巴瘤新发病例数为89900例，每10万人中约有4.36人发病，其发病率和死亡率均排在10位之外。

但由于淋巴瘤疾病亚型众多，症状表现不明显，在临床上往往易被误诊为流感、肺结核等其他疾病，因而精准诊断与规范化治疗对于淋巴瘤患者而言至关重要。

近年来，随着对淋巴瘤疾病认识的逐渐深入，以及新的治疗理念和新的治疗药物不断推出，淋巴瘤的治疗模式也悄然发生了变化从单纯的放疗和化疗进入免疫化疗时代，如免疫检查检点抑制剂、单克隆抗体、双特异性抗体及细胞免疫治疗药物等的问世，为淋巴瘤患者带来了更多治愈可能，特别是对于复发或难治的淋巴瘤患者，给予了希望之光。

2022年4月15日—21日，在全国肿瘤防治周期间，浙江、江苏、上海、安徽、山东、山西、河北、内蒙、天津、湖南、湖北、广东、河南、陕西、甘肃、青海、云南、贵州、重庆、四川等全国超过20个省(自治区、直辖市)将开启8场线上大型患教会，覆盖淋巴瘤“防-筛-诊-治-康”全程管理，在分享淋巴瘤防治科普知识的同时，唤醒公众对淋巴瘤患者群体的特别关注。12位淋巴瘤领域大咖坐镇在线义诊，用专业诊疗打破时空限制，与淋巴瘤患者零距离交流诊治困惑，缓解疫情之下淋巴瘤患者就医难的问题，为淋巴瘤患者树立规范化治疗的正确理念。