对暴食症患者进行脑刺激治疗可减重

科技日报北京8月29日电 （记者张梦然）英国《自然·医学》杂志29日发表的一项研究指出，饮食冲动相关神经活动模式引导的脑刺激，能改善两名暴食症和重度肥胖患者的进食自控力，促进减重。这一结果来自一项正在开展的临床试验，证明了生理机制引导的闭环式深部脑刺激在治疗失控进食患者方面的可行性和安全性。

失控（LOC）进食在各类暴食症中很普遍，其特征为无法对食欲线索和食欲冲动进行抑制性控制。虽然失控进食的问题普遍且严重，但大部分针对肥胖的疗法无法直接解决这个问题，从而限制了大部分积极治疗的效果，如减重手术。

美国宾夕法尼亚大学医学院的研究人员此次记录了两名被诊断患有暴食症和难治性重度（Ⅲ级）肥胖患者（一名45岁女性和一名56岁女性）大脑伏隔核腹背侧区域在6个月里的电生理活动模式。他们收集了两名患者在标准饮食、饮食冲动和LOC饮食期间与食物预期相关阶段的脑活动数据。利用这些数据，团队鉴定出与两名患者的饮食冲动和LOC饮食特异性相关的一个低频脑活动特征。随后他们通过一个能进行反应性或闭环深部脑刺激的装置，利用这一新发现的大脑生物标志物引导对两名患者伏隔核的深部脑刺激。经过6个月的脑刺激，团队在两名患者中观察到了LOC进食事件显著减少且伴随体重下降。其中一名患者不再符合暴食症的诊断标准。该研究未报告严重不良反应。

这项试点研究的初步结果凸显出这种新型干预手段的潜在临床可行性，同时支持对更大的暴食症患者群体开展进一步研究。