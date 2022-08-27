四川顺庆：生日这天，她在疫情防控一线

核酸采集中的许洪玉。 顺庆区融媒体中心供图

“今天是我女儿的生日，我祝女儿生日快乐，疫情期间，你每天早出晚归，爸妈看到非常心疼，女儿你辛苦了，愿疫情早点结束。”8月26日早上7时许，坚守抗疫一线的四川省南充市顺庆区人民医院康复科主管护师许洪玉收到了母亲的微信消息，字里行间满是疼爱。今天，正好是她33岁生日。

“妈，您放心，女儿会照顾好自己！”上午10时，忙完核酸采集的许洪玉才给母亲回了消息。没有太多的寒暄，短短一句话回复后，她便又来到集合点，准备迎接新的任务。

完成消杀、脱下防护服的许洪玉手已经浸的泛白。 顺庆区融媒体中心供图

自南充市辖三区实施静态管理以来，进入中、高风险区采集核酸等已经成为许洪玉的工作常态。“因为工作特殊，必须自觉遵守纪律规定，从21号离开家后，我就没有回去过。”许洪玉说。

顺庆区玉带北路一段93号海德花园3栋1单元目前被划定为高风险区，这正是许洪玉跟医务人员采集核酸的点位。8月23日下午2时许，穿着厚厚的防护装备，许洪玉跟组员挨家挨户上门采集核酸。没有电梯，大家从1楼一直走到7楼。20多户、约50人的核酸采集，持续了近3个小时。在完成严格的消杀程序并脱掉防护服后，许红玉的手已经被汗水浸得发白，衣服湿得能拧出水来。这段时间，许洪玉正值生理期……

“妈妈，生日快乐，你是不是又要跟两年前一样，很久才能回家？”“宝贝，乖，忙完了就回来陪你……”8月26日上午10时许，7岁的女儿拨通了许洪玉的电话。放下电话后，许洪玉鼻子一酸，眼泪夺眶而出。

新冠肺炎疫情刚发生时，当时的许洪玉在急诊科，每天的任务是跟随救护车转运感染及疑似人员，和现在一样，也是长时间不能回家。

“以前我的生日，基本上一家人都会聚在一起，有说有笑，团团圆圆。”许洪玉说，当初从医的时候，就想到了平时可能跟家人相聚的时间不多，但她还是没有任何犹豫，选择了这一行，一晃眼，已经过去了10年。

舍小家，为大家，将“小我”融入“大我”之中，在严峻的疫情形势下，顺庆这座崇尚“勇毅”的城市里，无数的“许洪玉”，正在逆行。