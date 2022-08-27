甘肃定西岷县今日0时起实行静默管理3天

甘肃省定西市岷县新冠肺炎疫情联防联控工作领导小组办公室刚刚发布通告，根据疫情防控工作需要，经县新冠肺炎疫情联防联控工作领导小组研究决定，从8月27日0时—8月29日24时，全县实行静默管理3天，同步开展全县全员核酸检测，现将有关事项通告如下：

一、静默管理期间县内各乡镇、所有党政机关、企事业单位全体干部职工除承担疫情防控、安全生产、应急抢险、城市运转、值班值守等必需紧要任务的工作人员外，全部居家办公并按时到所在社区（村）参与核酸检测工作，城区及各乡镇其他所有人员除紧急就医等情况外一律静默管理，配合做好疫情防控工作。

二、全县域停止一切社会面活动，居民群众除紧急就医和参加全员核酸检测以外，其余时间居家不外出，配合做好疫情防控工作，城区居民所需生活物资根据需求由社区工作人员配送。

三、8月27日0时—8月29日24时，对全县范围内所有人员（含常住人口、暂住人口、临时流动人口、外籍人口）开展新冠病毒肺炎核酸检测，请所有居民按照村、社区工作人员的安排，错时错峰错人到指定采样点参加采样。对于无故不参加核酸检测的人员一律赋黄码管理，经动员仍拒不落实相关疫情防控措施和核酸检测、扰乱秩序、瞒报、谎报、伪造信息的人员，严格追究相关责任。

四、静默管理期间公众娱乐休闲场所（KTV、网吧、酒吧、棋牌室、足浴店、洗浴中心、茶馆等）、人员聚集经营性场所（健身房、各类培训、中介机构等）、公共文化活动场所（文化馆、图书馆、博物馆、影剧院等）暂停营业3天。监所、福利院、养老机构等特殊场所实行封闭管理。

五、全县各餐饮单位（含饮品店、小吃店、早餐店等，不含宾馆、单位内部食堂）暂停堂食3天。

六、全县范围严控人员聚集，暂停举办群体性活动，不举办大型会议、各类线下培训，暂停游园、集市、文艺演出、广场舞、放电影等群体性活动，实行“红事缓办、白事简办、宴会不办”。

七、除重点物资保障车辆、县内疫情防控工作车辆外，其他车辆禁止通行。严查非法营运行为，对非法营运造成疫情传播的，将从严从重处罚，并追究法律责任。

八、村（社区）要加强群众日常生活保障服务，特别是对独居老人、孕产妇、残疾人、慢性病患者等特殊人群，要积极做好日常生活和就医用药等服务保障。

九、县外人员在岷县静默管理期间非必要不来岷。

十、如遇紧急情况确需外出，提前向所在村（社区）申请或拨打110、120。出现发热、咳嗽等症状，必须及时到定点医疗机构发热门诊就诊，并第一时间向村（社区）报告。（总台记者 王妍）