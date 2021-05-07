抗逆转录治疗HIV效果再获实证

由于世界范围内艾滋病检测及治疗服务越来越普及，拉丁美洲和加勒比地区接受抗逆转录病毒治疗（ART）的人体免疫缺陷病毒（HIV）感染者，预期寿命呈显著延长趋势。近日发表在英国《柳叶刀·艾滋病》杂志在线版的这项研究，是迄今为止同类研究中规模最大的一项，其显示如今在上述地区，接受ART的HIV患者的预期寿命已接近普通人群的预期寿命。

世界卫生组织（WHO）于2016年提出一项“全员治疗”（Treat All）政策建议，即通过使用抗逆转录病毒药物治疗所有HIV感染者，以期实现在2030年前消灭艾滋病的全球目标。《柳叶刀》文章显示，到2020年底，已有96%的低收入和中等收入国家采纳了这一政策建议，而这一比例在2016年仅为40%。不过，有关中低收入国家中HIV感染者预期寿命数据，目前还很少，也从没有展开过大规模的调查。

在最新研究中，研究人员分析了3万名拉丁美洲和加勒比地区接受抗逆转录病毒治疗的艾滋病病毒感染者。他们发现，这些艾滋病患者的预期寿命在过去20年间有所延长，且与当地普通人群相差10年以内。

分析同时显示，随时间推移，所有年龄组的预期寿命都有所延长。通过对2003年到2008年和2013年到2017年这两组时间段的比较，团队发现海地HIV感染者的总体预期寿命显著增加到61.2岁，其他国家的感染者则增加到69.5岁。而普通人群预期寿命在海地为69.9岁，其他地区为78.0岁。

美国范德比尔特大学医学中心的研究人员杰西卡·L·卡斯提罗胡表示，他们观察到参与者预期寿命有显著提高。非常令人鼓舞的是，世卫组织“全员治疗”建议在中低收入国家所产生的良好影响，也与高收入国家报告一致，继续努力下去，不难见到中低收入国家HIV感染者与普通人群之间预期寿命差距会进一步缩小。

不过在相关评论中，科学家提醒道，需注意在新冠大流行期间，过往的挑战依然存在，而HIV感染者预期寿命的增长也可能会因新冠疫情而减少。

总编辑圈点

抗逆转录病毒治疗在上世纪90年代引入拉丁美洲，到了21世纪，这一治疗方式在当地已经普及。我们以前知道，在欧洲、加拿大和美国，大型研究都已表明抗逆转录病毒治疗可以显著延长HIV感染者的预期寿命。但拉丁美洲和加勒比地区有其特有的广袤、多样化的特点，HIV这一“杀手”在此正影响着各种各样的人群，而临床研究与调查资源相对较少，也让人们对这一地区的治疗状况模模糊糊。现在，一份新的报告用非常清晰的数据告诉人们这一治疗方式在当地的确切效果，这是欣慰，也是希望。（记者张梦然）