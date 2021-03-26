古有“楚王好细腰，宫中多饿死”，今有“瘦即正义”之审美，畸形观念之泛滥，催生出大批饮食失调人群。《柳叶刀·精神病学》发表的最新研究显示，2019年，全球范围内饮食失调患者总人数已达5550万左右。

不吃、贪吃、猛吃都可能是饮食失调

饮食失调，学名“进食障碍”，是以不正常饮食习惯或异常进食行为为主的精神心理障碍。数据显示，美国约3000万人被饮食失调困扰，每62分钟至少有一人直接死于该症。我国目前尚未有针对饮食失调的大型调查，但2013年一项针对武汉女大学生的调查发现，中国饮食失调的发生率与西方国家相当，却未引起足够重视。

《柳叶刀·精神病学》所刊研究显示，相比男性，女性患者的占比明显更高。正因如此，饮食失调的临床科研多以女性为主，对男性患病情况缺乏了解。北京大学第六医院曾发表数据估计，约有10%的饮食失调患者为男性，且大部分缺乏诊疗，患病率呈上升趋势。

节食、暴食等现在生活中很常见，媒体也常报道有明星为控制体重连续3天只喝水不吃饭，还有人几十年没碰过米。但复旦大学附属中山医院心理医学科主任季建林说，若普通人只是偶尔节食，还算不上疾病。临床诊断通常有3个维度：一是频度，异常饮食行为是否持续3个月以上，或每周至少一次；二是进食习惯表现，比如，是否过度限制饮食等；三是影响，是否对生活、工作、学业等造成不良影响。如果3项全部为“是”，且排除垂体肿瘤等神经系统器质性病变，即可认定为饮食失调。

神经性厌食症：主动拒食。神经性厌食症是死亡率最高的精神心理疾病之一，达到5%～15%。这类患者体重指数（BMI=体重/身高的平方）低于17.5，且存在主动拒食、过度节食、服用食欲抑制药物的情况，伴随阵发性暴食、催吐。中南大学湘雅二医院医学心理中心主任医师吴大兴表示，因过度节食导致的营养不良，早期可造成脱发、贫血及内分泌失调，久之则会伤及心脏、大脑，并造成肾脏、甲状腺等多器官衰竭，有生命危险。上世纪70年代，曾因一曲《昨日重现》风靡全球的美国歌手凯伦·卡彭特，为了改变本就不胖的身材，不计一切节食，发展为厌食症，暴瘦35公斤，各种疾病随之而来，最终于1983年因心脏衰竭去世。

神经性贪食症：忍不住吃。贪食症患者的体重通常处于正常范围或轻度肥胖，但有无法抗拒的进食欲望，进食时间长。他们同时又有“肥胖恐惧”，常在进食后做出不恰当的补偿行为，比如催吐、过度运动、禁食、使用泻药等，可与厌食症交替出现。由于频繁催吐，患者常有腮腺肿大、龋齿、慢性咽喉炎等问题，或出现严重脱水。2007年以香港小姐亚军身份出道的王君馨因事业发展不顺，压力倍增。当她发现疯狂吃东西会让自己舒服一点时，便开始靠暴饮暴食发泄情绪。因为暴食后的罪恶感，她试过把饼干扔进垃圾桶，但最后仍控制不住一面哭一面去垃圾桶把饼干捡回来……患上抑郁症后，她花了3年时间才慢慢走出来。

暴食症：进食像风卷残云。暴食症患者也无法控制食欲，食量是普通同龄人的3~5倍，但进食时间短。他们不过分关注体型，很少做出补偿行为。长期超量摄食引发的肥胖是心脑血管疾病的高危因素；短时间内大量饮食还会增加胃肠、心脏负担，甚至诱发猝死。2001年的香港电影《瘦身男女》中，女主角就是失恋后得了暴食症，致体重猛增到260斤。

畸形审美观带来身材焦虑

饮食失调的原因十分复杂，目前认为多由心理原因而起，在造成身体损伤的同时，还会引发更多心理问题，比如自尊心低，严重的抑郁、焦虑情绪，产生自杀倾向等，可谓恶性循环。具体而言，饮食失调可能与以下因素有关。

遗传因素及性格。如果有饮食失调家族史，其患病可能性会高于正常人群；如果个人性格过于追求完美或过度追求自我控制，易在青春期出现节食或暴食等问题。

媒体引导造成的身材焦虑。近年来，营销广告、娱乐节目等竭力打造“瘦即美”的观念，甚至在某些明星的示范和媒体推动下，大肆宣扬瘦到夸张的病态体型。比如，腰应瘦到能反手摸肚脐，锁骨要凹陷到能放硬币，成年女性要能将自己塞进童装。跟风而上的还有各种平台推广的减肥教程和用具。其大多在变相鼓励节食，也有商家推出“催吐管”，宣扬既满足口欲又不长肉的错误理念。吴大兴说，过度节食可能引起厌食，也可能造成“饥不择食”，暴食后的“深感悔恨”可能导致其陷入“节食-暴食-补偿-再节食”的恶性循环。

缓解现实压力的需要。季建林说，婴儿哭闹时，母亲通常会哺乳安抚，孩子由此渐渐形成“用吃抚慰内心”的心理。长大后，在成绩、升学等巨大压力下，青少年很可能通过暴饮暴食发泄情绪或逃避压力。

内心渴望得到关注。吴大兴表示，如果孩子在成长过程中未得到足够关注，内心会缺乏安全感，表现出较大的情绪波动，且自我管理能力差，更易陷入节食或暴食“陷阱”。他们有时还会选择用节食等极端手段获取存在感。

从临床看，因身材焦虑导致的饮食失调患者越来越多。季建林说，一方面，外卖市场迅猛发展，助长了人们“衣来伸手，饭来张口”的习惯，肥胖问题愈发严重；另一方面，社会畸形审美使人们对体重更为敏感。2006年一项调查显示，50.83%的女生认为自己太重或相对太重，23.1%的正常体重或低于正常体重女生仍认为自己较重或太重。人的本能是“趋利避害”，比起痛苦运动，节食、催吐显然更加容易。

摆正观念，接纳自己

2019年，国务院印发健康中国行动意见，明确了15个专项行动，其中包括“合理膳食”“全民健身”，侧面上将“饮食失调”防治提上日程。吴大兴说：“以临床和我的经验看，我国饮食失调患者多见于高中生、大学生等，因此，防范饮食失调应从年轻人入手。”

季建林表示，青少年的可塑性较强，50%的青少年饮食失调者都有良好预后。吴大兴强调，家长在青少年的饮食失调治疗中至关重要，他们需要监督、督促孩子正常饮食和运动；家庭治疗无法进行时，患者还需在家长支持下入院治疗。然而，由于对饮食失调认识不足，很多家长固执地认为“饮食失调不是病”，造成治疗中断。提高公众对饮食失调的认识极为重要。

从健康出发，接纳自我。厌食症、贪食症患者在自我评价上多有偏差，比如，瘦而不自知，即使瘦到皮包骨头，仍坚持节食减肥。《饮食与体重失调》杂志刊登的研究显示，饮食失调者认为自己外表有缺陷的可能性是正常人的12倍。预防饮食失调，关键是切断根源，即从健康角度看个人身材，而不是被社会裹挟选择极端行为。已诊断患病者，需在专业医生指导下，通过认知行为疗法，逐步改变想法，修正行为，最终接纳自我。比如，了解饮食失调对身心的伤害；依自己选择的食物类型，每天制订正常饮食计划等。

规律作息，先睡好觉。《美国临床营养学》杂志刊发的研究显示，睡眠不足可导致体重增加。季建林也表示，熬夜、不规律作息常导致代谢紊乱，进而对饮食、体重造成影响。因此，在不过度追求瘦的基础上，应尽可能避免肥胖，睡好觉就是好方法之一。

控制独处时间，多社交。饮食失调是“吃下去的孤独”。非饮食失调患者有时也会通过“吃”排解寂寞，有饮食障碍的人，更可能在孤独感增加时暴食，建议有此倾向的人多出门、和朋友交流，减少一个人待着的时间。（记者 王冰洁）