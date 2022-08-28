这六类人更易被抑郁“纠缠”

随着生活节奏的加快、各种压力的增加，人们对“抑郁”这个词已经不再陌生。但是，对抑郁症真正了解的人并没有那么多。有的人甚至觉得那些患抑郁症的人就是“作”、是没事找事。其实，他们是真的难受。有几类人比其他人更容易成为“抑郁体质”，更需要注意预防。

有抑郁症家族史的人群

抑郁症跟家族病史有一定的关系。有研究显示，如果父母其中有1人患有抑郁症，子女患病概率为25%；若双亲都是抑郁症患者，子女患病概率高至50%～75%。

孕妇或初为人母的女性

孩子的诞生不仅是一件喜事，也是一份责任，很多女性在怀孕生产时，面对体型变化、工作生活上的不适应，尤其是围产期体内激素水平变化剧烈，在围产期可能会出现抑郁症状。

遭受重大不幸的人群

童年有过悲惨经历、离异或者独居者更容易罹患抑郁症。假如生活中遭遇重大不幸，患病的风险会明显增加。

长期压力人群

社会中的工作压力大、强度高，无法正常休息，经常需要加班，昼夜节律颠倒。这些工作环境下容易导致个体的生物节律紊乱，心理长期处于压抑焦虑的状态，如果无法及时调整就容易得抑郁症。

患有慢性躯体疾病的患者

疾病会给人带来痛苦，尤其是癌症患者，患上严重疾病，长期得不到治愈，容易造成性格改变，心理上也饱受磨难，进而会导致患者患上抑郁症，而抑郁症还会降低人体免疫力，从而影响原有疾病的病情。

空巢老人

老年人心理健康不容忽视，身体衰弱、病痛增多、亲人离世等等都会给老年人脆弱的身心带来严重的打击，如果不能及时疏导，老年人很可能会出现抑郁的情况，尤其是现在空巢老人越来越多，作为子女一定要及时陪伴，因为这样的老人更容易受到抑郁症或者是老年痴呆等疾病的影响。

文/史晓宁（北京安定医院）