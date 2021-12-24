直播预告：冠心病的科学预防与介入治疗

冠心病是我国居民死亡率较高的疾病之一，合理治疗可有效降低冠心病所带来的危害。冠心病的治疗主要包括生活方式的改变、药物治疗和手术治疗。不同情况下如何选择合理的治疗方式？介入治疗有哪些治疗优势？

12月24日16:00，“人民好医生”客户端将邀请天津心脏病学研究所所长、天津医科大学第二医院大内科主任李广平进行视频直播，给大家科普冠心病诊治的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

李广平，天津心脏病学研究所所长，天津医科大学第二医院大内科主任、心脏科主任。先后完成国家自然科学基金3项、天津市科委、教育部、863计划课题子课题等科研项目7项。发表学术论文530余篇，SCI论著100余篇，获授权专利6项，获天津市科技进步奖一等奖等科技奖励8项，出版专著85部，主编主译13部。兼任国务院学位委员会学科评议组成员、中华医学会心电生理与起搏分会委员/常委、中华医学会心血管病学分会委员、中国医师协会心血管内科医师分会委员/常委、天津市医学会心电生理与起搏分会主委、天津市医师协会心血管内科医师分会会长、天津市心律学会主委、中国心血管病杂志副主编等130余种学术职务。

擅长：心血管重症抢救和复杂心律失常的临床治疗，以及冠心病及心律失常的介入诊疗、起搏器植入、危重心律失常和心力衰竭的器械治疗等。

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