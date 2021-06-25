新冠轻症患者会出现“长期新冠”症状

国际战“疫”行动

科技日报北京6月24日电 （记者张梦然)英国《自然·医学》24日发表的一项针对新冠肺炎患者的研究分析首次发现，超半数居家隔离的青壮年（16—30岁）轻症患者在最初感染后的6个月，出现了长期持续的呼吸困难、味觉嗅觉丧失、疲劳或注意力不集中、记忆力下降的症状。

新冠肺炎恢复后的长期并发症在重症住院患者中很常见，但这种“长期新冠”（long COVID）给轻中度患者造成的负担一直没有得到透彻理解。

目前“长期新冠”出现的原因还没有明确解释，但本月发表的一项研究认为，新冠病毒感染后导致的炎症反应引起了爱泼斯坦—巴尔病毒（EBV）再激活，可能是“长期新冠”症状的原因，这是第一次将EBV再激活与“长期新冠”症状联系起来的研究。

为了评估新冠轻症患者的长期症状，挪威卑尔根大学研究团队跟踪随访了312名患者，这些患者占挪威第一波疫情总病例的82%。这个群体包括247名居家隔离患者和65名住院患者，中位年龄46岁，女性占51%。受试者每两个月去诊所看一次医师并记录症状。6个月时，61%的患者出现了持续症状，并且症状与最初疾病的严重程度独立相关。61名（52%）居家隔离的青壮年在6个月时依然有症状，包括味觉嗅觉丧失（28%）、疲劳（21%）、呼吸困难（13%）、认知功能受损（13%）和记忆力下降（11%）。

研究人员担心，一些未住院的年轻人会在感染后半年里继续经历潜在的严重症状，并指出持续疲劳在新冠肺炎患者中的发生率非常高，似乎比其他常见感染，如流感等，恢复后观察到的更高。

考虑到数以百万计的年轻人在这场尚未结束的疫情中受到感染，研究人员认为有必要进行全方位的感染防控，全民疫苗接种，并进一步研究轻症感染的症状谱系。