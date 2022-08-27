热射病事件频发 专家建议急救这样做

今年夏天，多地报告热射病事件。近日，广东佛山一名9岁男孩被母亲遗忘车内长达1小时，出现昏迷、抽搐状态，不幸患上了热射病。在本期《1分钟养生课》中，西安交通大学第二附属医院急诊科副主任医师潘龙飞表示，热射病属于中暑，是中暑最严重的一种类型，预防热射病，关键要避免长期待在高温高湿并且不透气的环境中。

“如果长期处在高温高湿和空气不流通的环境下，体温过度升高，热量无法散发，伴随体液的丢失，就可能会导致热射病。严重时身体会出现多个脏器的衰竭，死亡率可以达到80%以上。”潘龙飞说。

万一不幸出现热射病，潘龙飞建议，要让患者尽快脱离高温高湿的环境，转移到空气流通的环境中，并且尽可能脱掉衣物，让患者充分散热。同时，要让患者平躺，并补充一定的水分，如果有条件的适当补充盐水。

“要快速物理降温，可以用冰水擦浴，尽可能让患者在30分钟内，体温降到39度以内，在两个小时以内，体温降到38.5度以内，这样对患者的预后会有很大的帮助。”潘龙飞说。

此外，潘龙飞强调，一定要密切关注患者的意识状态。如果患者已经昏迷，要让患者平躺，并把头偏向一侧，防止误吸后出现窒息等严重后果。如果患者已经停止呼吸和心跳，要及时进行人工胸腔按压和心肺复苏，同时呼叫120，尽快送往医院。

据悉，每年暑期都是儿童意外伤害高发期。“平日家长一定要多注意，不要让孩子单独留在汽车等密闭空间内。”潘龙飞说。

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