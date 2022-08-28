教你四招 给身体“除湿”

如果你有下列症状，多半就是中了湿气的招：早上起床昏昏沉沉、四肢沉重；大便次数增多、大便不成形、黏马桶，便后感觉解不尽；嘴里感觉口淡乏味或口中黏腻，食欲不振，容易饱腹、胃胀、胃液反酸等。

对付“湿病”，祛湿是关键。今天，医生就教大家几个日常生活中给身体“除湿”的小妙招。

食疗：专治肥胖和皮肤暗黄

中医认为，脾主运化水湿。夏季暑湿当令，常食祛暑利湿类药粥，可以健脾利湿，祛除暑湿，有效地预防中暑及暑湿等病证。食疗祛湿气，对体湿、肥胖、皮肤暗黄等症状效果较好。

此外，夏季可酌情少食一些油腻、甜食、冷饮类食物，可多吃一些具有祛湿作用的食物。

红豆薏苡仁粥

将二者一同煮粥服食，可利小便，消水肿脚气。

茯苓粉粥

将其煮粥服食，对脾胃亏虚，运化不足，食少，大便便溏以及各种水肿等有较好的改善作用。茯苓粥性味平和，四季皆可服用。

白扁豆粥

用其煮粥可健脾和中，化湿消暑，为夏季祛暑利湿、药食两用的食疗佳品。

泡脚：配合足部按摩可增效

泡脚不仅能祛除暑湿，还可以调理身体。到了夏天很多人习惯冲凉，很少泡脚，殊不知夏天因湿气过重，易出现食欲不振、爱犯困、没精神、容易烦躁等症状，时间长了容易耗伤心阴，多泡脚这些症状就会得到适当的缓解。

睡前泡脚配合按摩涌泉穴，有助于祛除暑湿，预防热伤风，还可以激发肾精、滋养心神，让人精神振奋、增进食欲、促进睡眠。

泡脚时在足浴盆里加入适宜的中药还可以缓解相应的症状。广藿香为暑令常用之品，有“夏日良药”之誉。性味辛、微温，归脾、胃、肺经。为了祛除湿气，可取30至50克的广藿香放入2升水中，用大火煎煮40分钟左右，再用小火煎熬，待药液剩下1升时，取出汁液，再向药渣中加入2升水将其煎至1升，最后将两份药汁合并放在盆中进行泡脚。泡脚需要注意以下几点：

首先，泡脚时间一般建议在晚上7-9时进行，中医认为这个时间段是肾经气血比较弱的时候，这个时候泡脚按摩可以改善全身的血液循环，也可以养肾益肝；

其次，泡脚时间不宜过长，建议为20—30分钟左右，泡脚时间过短没有效果，泡脚时间过长会加速脚部的局部血液循环，导致身体其他部位相对缺血；

再次，需要注意的是泡脚的温度要适宜，略高于体温，不要过烫，38℃-40℃为宜，以免烫伤脚部；

最后，在浸洗过程同时进行足部按摩，效果更为显著。

艾灸：补中气 缓解胃部不适

艾灸具有开郁、祛湿、补阳气的作用，对于祛除体内湿气具有一定的效果。

体内湿气较重的人可以艾灸中脘穴。此穴位于上腹部，胸骨下端和肚脐连接线中点，即从心口窝到肚脐眼中央的地方，主治疾病为消化系统疾病，如腹胀、腹泻、腹痛、腹鸣、吞酸、呕吐、便秘、黄疸等。此外，对一般胃病、食欲不振、目眩、耳鸣、青春痘、精力不济、神经衰弱也很有效。

每次灸10至15分钟，不仅可以补中气，还可以有效缓解胃部不适。

运动：跑步健走皆相宜

体内湿气较重的人，应该加强自身运动。运动出汗是很好的祛湿途径，体内湿气重的人可以根据自身情况，选择适合的运动，比如尝试跑步、健步走、瑜伽等等。

除了运动之外，也可以选择汗蒸、桑拿等方式促进体内湿气排出。

祛湿也得看体质

不是所有人都推荐使用这些日常“祛湿小妙招”。一般来说，舌苔白腻、大便溏薄、胃口欠佳、神疲乏力、情绪低落、白带清稀、痛经明显，中医辨证为“寒湿阻滞”“肝胃虚寒”“脾胃虚寒”的人，在医师的指导下，可以适当尝试进行一段时间的食疗。但如果胃肠有活动期溃疡、大便干结、口腔溃疡发作、月经量过多、胃肠道敏感的人群以及孕妇则需要专业医师辨明体质，加以治疗，不能私自滥用。

文/阮佳琦（北京友谊医院）