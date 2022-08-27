香港增7835宗病例 调整部分防疫措施

香港特区政府卫生署卫生防护中心26日公布，截至当日零时，香港新增7835宗新冠病毒阳性病例。香港特区政府医务卫生局局长卢宠茂出席疫情简报会公布调整抗疫措施，包括要求所有出席宴会人士出示24小时内快速测试阴性结果等。

卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，新增的病例中，7665宗为本地病例，当中2208宗为核酸检测阳性病例，5457宗为经核酸检测复核的快速测试阳性病例。另有170宗输入病例。

香港医院管理局(医管局)总行政经理(综合临床服务)李立业表示，现时共有2324名确诊病人留医，其中322人为新增的确诊病人。过去一天，新增7宗死亡病例，均为男性，年龄介乎79岁至95岁，其中4人没有完成接种三剂新冠疫苗。

卢宠茂表示，过去两周内，疫情出现反弹，确诊数字急速回升，病毒即时繁殖率已上升至近1.44。卢宠茂认为，确诊数字可能很快超过1万宗，甚至继续上升。随着疫情严峻，公营医疗体系面对很大的压力。在这一情况下，特区政府需要因应疫情发展，果断调整防疫政策。

卢宠茂公布，特区政府会维持现行的居家隔离准则，并强化对确诊者的管理。所有确诊者的同住家人有属于高风险人士，如长者、长期病患、婴幼儿等，如不能提供适合的隔离环境，需送至社区隔离中心。70岁以上接种一剂或以下疫苗的确诊者，亦须入住专为长者而设的社区隔离设施。他表示，这类人士一旦染疫，死亡率最高可达16%，他们应尽早接受隔离监察和用药。

此外，卢宠茂表示，8月28日起，将现时只适用于酒吧或酒馆顾客的快速检测要求，扩展至出席宴会人士。所有出席宴会人士，须在进入宴会处所24小时内进行快速测试，并向处所负责人出示阴性结果照片方可入内。同时，所有表列处所员工，亦须每3天进行一次快速测试。

卢宠茂透露，继院舍员工核酸检测加密至隔日一检后，医管局正筹备加密重点医护人员的核酸检测，目标为隔日一检。