注射免疫球蛋白对新冠患者有效

《免疫学前沿》杂志近日发表了来自中国医学科学院北京协和医院感染内科主任李太生教授团队，针对重型新冠肺炎患者治疗方案的多中心回顾性研究结果。该研究对比了26位接受大剂量静脉注射免疫球蛋白治疗患者和89位接受常规标准治疗患者的预后数据。结果显示，对重型新冠肺炎患者，在发病14天内静脉注射大剂量免疫球蛋白，可降低患病28天时的死亡率。

“去年，我们已经报道了大剂量静脉注射免疫球蛋白成功治疗重型新冠肺炎患者的3个案例，但仍缺乏更大病例系列的证据。此次研究进一步证明了这一方案有效。”李太生介绍，研究团队共收集907位患者数据，包括重型患者115位，其中26位患者在发病后两周内静脉注射总剂量为2克/千克的免疫球蛋白，并进行标准护理。这些患者与接受常规疗法的89位患者相比，发病28天时的死亡率更低，同时炎症标志物（IL-6、IL-10和铁蛋白）恢复正常值的时间更快。

李太生指出，对于轻型和普通型患者，对症支持及密切监测可能是最重要的治疗手段。一旦临床观察到有重症化趋势，则可及时采取如小剂量激素、大剂量静脉注射免疫球蛋白、早期治疗性抗凝等干预措施以阻断病情进一步发展。一旦进入危重阶段，在病毒直接破坏与机体间接免疫损伤的共同作用下导致机体多脏器损害，需采取包括呼吸循环支持、容量管理、营养支持、治疗性抗凝等在内的综合治疗。“根据恰当时机实施相应的治疗手段，是决定患者预后的关键。”李太生强调。

此外，李太生介绍，既往研究表明，中东呼吸综合征、流感以及呼吸道合胞病毒相关的下呼吸道感染的重症患者，体内均存在着过度免疫激活以及免疫介导的病理损伤。早期、足量的免疫球蛋白可作为一种安全有效的治疗策略。（记者王潇雨）