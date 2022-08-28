腿脚没劲、记性变差、肌少症……警惕来自老年综合征的“信号”

央视网消息：我国有2.6亿多人口是60岁以上的老年人，他们的健康关系着千万家庭的幸福。近日，记者在一些医院探访时发现，老年人被诊断为老年综合征的情况越来越多。

上海的展女士，今年65岁，最近几天总觉得腿脚没有力气，食欲也下降明显，便想来医院看看。

展女士：平时（吃饭）吃一碗，现在就吃小半碗。原来住在三楼，爬楼梯还可以，现在爬楼梯也觉得困难了，睡觉也睡不好，心慌意乱的，还想发脾气。

老年综合征：与基础慢性疾病叠加 影响老人生活质量

为此，医生通过医院的老年综合能力评估系统对展女士的营养情况、握力、步速、睡眠和精神状态等进行了综合评估，符合老年综合征的一些特点。

复旦大学附属中山医院老年病科主任 胡予：老年综合征是老年人的一些症状的一个聚集，包括认知功能不全、肌少症、营养不良、便秘、多重用药等等。当然如果老年人伴有各种各样的慢性疾病，比方说高血压、糖尿病这些非常常见的慢性疾病，可能会加重这些老年综合征症状的表现。

老年综合征：建议在医生指导下进行饮食和运动干预

专家介绍，老年综合征在人群中发病率较高。数据显示，跌倒是我国65岁以上老年人意外伤害的首发因素，发生率达30%，其中至少10%的跌倒人群会导致重伤。老年阿尔茨海默病的发病率为5%，且发病率随年龄增加显著升高。老年抑郁的发病率为10%-20%，还有超过50%的老年人有失眠症状。这些都属于老年综合征，会直接影响到老人的生活质量，建议尽早到医院做评估，并在医生的指导下，进行饮食和运动的干预。

复旦大学附属中山医院老年病科主任 胡予：很多老年人是独居老人，甚至就是单身老人或者空巢老人，所以他们往往可能不注意日常的饮食，随便对付就是一餐，那么这样常常会带来一些营养不良，尤其是蛋白质的摄入在很多老年人当中是不足的。

在保障营养的同时，适量运动也很重要。慢跑、快走、游泳、八段锦、广场舞等都是适合老年朋友的运动。

复旦大学附属中山医院老年病科主任 胡予：当然我们要预防另外一个极端，比方说每天走几万步的路，跟腱走坏掉了，膝关节走坏掉了，所以我们要合理科学健康地运动，然后要顾及到心肺、负重以及平衡的锻炼。

认识老年综合征 别让肌少症夺走健康

刚才的片子中提到，在老年综合征中，有一种叫肌少症，通俗来说就是肌肉流失，对老年人危害很大，但这种现象也很容易被忽视。那么，肌肉究竟对老年人的健康有多重要？

警惕肌少症：不能盲目追求“老来瘦”

什么叫肌少症？

肌少症的全称是肌肉衰减综合征，是由于年龄增长引起的老年人肌肉减少，同时伴有肌肉力量和功能的下降，和蛋白质摄入不足、缺乏运动密切相关。老年人中常见的体形消瘦、手脚无力、行动缓慢等症状，都是典型表现。国家老年疾病临床医学研究中心的研究显示，我国平均每8个老年人中，就有1个人患有肌少症。

首都医科大学宣武医院老年医学科主任医师 马丽娜：俗话说千金难买老来瘦，其实这是我们老年人认识的一个误区，肌肉减少症它的危害是非常严重的，轻则可以引起骨折、跌倒，同时可能合并吞咽功能的障碍，容易发生误吸、感染，影响生命质量。

增加肌肉：保证营养 合理运动

哪些老人易患肌少症？

专家介绍，人体的肌肉功能大约从35岁开始下降，肌少症虽然跟年龄增大有关，但不是所有老人都会得肌少症。

首都医科大学宣武医院老年医学科主任医师 马丽娜：存钱不如存肌肉。我们需要从中青年开始，我们要进行一定的体育锻炼，我们要注意营养，那么对于已经发生肌少症的老年人，我们更要注重一些运动，并且加强营养。

老人该如何科学饮食和运动？

专家建议，老年人要营养均衡，保证肉、蛋、奶、豆制品等蛋白质的摄入。运动方面，可以采用弹力带、哑铃等进行抗阻训练，增强肌肉力量。

首都医科大学宣武医院老年医学科主任医师 马丽娜：坐轮椅的老年人，可以采取坐着抬腿这样进行锻炼。

如何快速识别肌少症风险？

首都医科大学宣武医院老年医学科主任医师 马丽娜：有一个简单的指环实验，就是双手拇指和食指（形成）这样一个圈，套取小腿最粗的部位，如果这个圈不够，到刚刚好，到轻松的话，这样就会提示存在肌少症的风险。

久坐不动 盲目减肥 年轻人也会得肌少症

年轻人也会得肌少症吗？

专家特别提醒，年轻人久坐不运动，或者减肥时肉类摄入太少，肌肉流失严重，也会导致肌少症的发生。

首都医科大学宣武医院老年医学科主任医师 马丽娜：（应该）多加运动，然后增加营养，来防止我们肌肉的进一步流失。