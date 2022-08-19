直播预告：深化运营管理 助推医院高质量发展

在国家卫健委医政医管局指导支持下，人民健康开设《院长谈》系列访谈节目，持续邀请全国各地大型公立医院院长做客人民网演播间，旨在助力推动我国公立医院高质量发展，提升医疗服务质量水平，总结推广先进经验。

8月19日14:00，昆明医科大学第二附属医院曾勇院长做客“人民好医生”客户端，以“深化运营管理，助推医院高质量发展”为话题进行交流。

专家介绍

曾勇，博士，二级教授，博导，昆明医科大学第二附属医院院长。国务院政府津贴获得者、2022年十大区域领导力院管专家、第五届“白求恩式好医生”、2020年优秀医院院长；云岭名医、云南省医学领军人才、云南省有突出贡献优秀专业技术人才、云南省中青年学术和技术带头人；中国医师协会精神科分会常委，中国心理卫生协会心理治疗与心理咨询专委会副主任委员，中国性学会性心理分会副主任委员，中国心理卫生协会残疾人心理卫生分会副主任委员，云南省医师协会精神科分会主任委员，云南省心理咨询师协会主任委员。

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