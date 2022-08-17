“学习困难”需全面分析、积极应对

国内流行病学调查显示，表现有学习困难的儿童约占学龄期儿童的13%至17%，但狭义的学习困难，即“特殊学习技能发育障碍”这一类型，约占其中3%。导致学习困难的原因繁多，需要家长、老师和医生们一起全面分析并加以应对。

作为一位从事心身医学和精神医学的专科医生，我是这样看待“学习困难”的。首先，它应被视作一个“症状”，是一个综合征，是多种因素导致的一个结果。从这个角度上说，复旦大学附属儿科医院开设“学习困难”门诊，对学习上遇到困难的儿童进行原因分析，提供有针对性的帮助和治疗，这是一个有益的尝试和探索。

“学习困难”指智力基本正常的学龄期儿童学业成绩明显落后，概念最初来源于教育学。随着精神医学、教育学、心理学、认知神经科学等的发展，尤其是近30年的不断进步，学习困难被细化为广义和狭义两个概念。狭义上是指“特殊学习技能发育障碍”，包括特定的阅读障碍、特定性拼写障碍、特定性计算技能障碍等；广义上还包括有适当学习机会的儿童，由于环境、心理和素质等方面的问题，致使学习技能的获得或发展存在障碍。

需要强调的是，学习困难以成绩低下或者不理想为主要表现，但学习是一个复杂的心理活动，受到多种因素的影响。一是环境因素。与国外不同，在国内环境下，家庭经济条件对学习困难发生的影响并不显著。儿童的家庭不和睦、矛盾冲突多，父母对儿童或过于骄纵溺爱，或过于严苛，都有可能会导致儿童社会适应能力差，这些环境因素尤其影响儿童语言发育。二是心理因素。国内有调查显示，导致学习困难的主要原因可能是各种精神心理问题，占比高达87.8%，包括孩子的情绪和行为问题、精神心理疾病以及学习动机、学习方法和策略问题。三是素质因素，包括遗传、不良气质、智力结构和神经心理功能的缺陷等。

学习困难是涉及多个学习技能的综合结果。例如，做算术不仅仅是计算技能，还包括阅读理解，结果的表达还要涉及书写技能。整体的学习困难如何做具体归因和干预，就需要家长、老师在医生的协助下，更全面、细致地关注儿童在学习过程中的表现。进一步来说，我们医生和教育工作者要识别出真正的“学习困难”，包括上述广义和狭义的学习困难，也要鉴别和排除那些生长发育阶段带来的学习上的“不够好”，或是那些由于情绪、心理、社会等问题导致不能将精力充分投入到学习中所带来的学习成绩相对落后。

家长们也要尊重老师们的评价和判断。当前，国内并没有一个标准化的学习成就测验法，但研究表明，任课教师对学习成绩和技能水平的评价准确度相当高，一致性相关达到了0.85。因此，将教师评定结合学业考试成绩来评价儿童的学习成就，是一个有用的经验评估法。可以观察学生的作业本，通过比较各学科、各时期的作业本，了解孩子哪里没学好、什么时间没学好。还有一些孩子“学习困难”是因为家长不停地布置作业和补习，导致孩子天天处于压力中，产生“拖延症”，从而影响学习。

最后，我们再判断和归因孩子是不是某种特殊的学习技能发育障碍。比如有“特定的阅读障碍”的孩子，在阅读过程中常常出现对词语和句子的省略、替代、歪曲或添加单词和词组，朗读时可能错行或者重读同一行。有“特定的计算障碍或者拼写障碍”的孩子，可能表现为写字漏笔画等。这时，就需要进行心理干预和必要的药物治疗。

与此同时，我们也应认识到，孩子的成长发育是循序渐进的，相应学习技能的提高也要顺其自然。例如，孩子在4至7岁的前运算阶段，由于其抽象能力发育尚未成形，“5+2”之类的数学计算需要借助某些具体的物品，比如五个苹果加两个苹果。而到了7至8岁，孩子进行运算就可以不再依赖具体物品。再比如，在幼儿时期，学习感知需要用眼睛、身体的尝试，如果这个阶段让孩子规规矩矩地坐下来学习，到了小学阶段，反而会增加孩子上课时发生不断活动身体、不能静坐的风险。所以，一味地“填鸭”和拔高并不可取。

儿童在成长过程中全面充分发展，是个体健康和家庭幸福的重要依托。因此，科学认识“学习困难”，有效识别影响儿童学习进步的因素并及时干预，意义重大，需要医学专业人员、教育工作者、家长等携起手来，帮助孩子减少阻碍、施展所长。（作者：李清伟，系同济大学附属同济医院精神医学科副主任、上海市精神卫生中心临床五科主任、上海市心身医学重要薄弱学科负责人）