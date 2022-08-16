【一线讲述】

“健康是1，其他都是后面的0。1没有了，什么都没有了。”去年3月，习近平总书记在我们沙县总医院考察时留下的殷殷嘱托，让我们时刻谨记卫生健康事业的重要性。我们的使命，就是守护千千万万百姓生命中的这个“1”。

思绪回到2017年，县域医共体建设吹响号角，我们医院与全区所有乡镇卫生院和100多个村卫生所整合起来，组建了责任共担、利益共享、人财物高度统一管理的紧密型医共体，承担起了全区26万人的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健等职责。

为了让老百姓在家门口看好病，我们向上借力，把各级医疗大专家请进来；向下助力，把区级人才、资源沉下去，让百姓们就医问诊更加方便舒心。

我们也得到了来自全国各地的很多帮助。去年11月，首都医科大学附属北京朝阳医院主任医师武连华主动到我们医院帮扶，开展“候鸟式”坐诊。长达一个月的帮扶期间，武连华手把手地教会了医生们正确的神经系统检查手法、规范化的病历书写方式，并传授了高压氧治疗的基本原理和主要适应症，大大提升了医院神经专科的水平。医生们受益匪浅，他们说，“通过武教授的指导，学到了更先进的治疗技术，锻炼了更开阔的诊断思维”。这样的例子还有很多。

让老百姓在家门口看好病，就必须打通医疗服务“最后一公里”。为此，我们建立巡诊医疗队，定期到乡镇分院开展专科特色巡诊，形成定人定点结对服务。每到巡诊时间，总医院的专家都会一大早坐上车，赶赴各个分院；附近的村民也会早早等候在乡镇分院的诊室内。如今，定期到基层卫生院坐诊、查房、授课，已经成为我们总院医务工作者的常态。我们还强化“互联网+医共体”信息化建设，将总医院与各乡镇卫生院、村卫生所的信息系统整合在一起，完善分级诊疗体系，基本形成了基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局。

现在，百姓生活好了，对健康的要求也越来越高。我们跟随时代脚步，开启了健康科普网络“云直播”，提供老年人健康管理、慢性病患者随访、孕产妇管理等基本公共卫生服务。不少群众说：“健康有人管，很有幸福感。”（讲述人：福建省三明市沙县区总医院党委书记 万小英）

（项目团队：本报记者 张胜、高建进、苏雁、陈元秋、耿建扩、禹爱华、龙军、宋喜群、王冰雅、王斯敏 本报通讯员 黄瑞华）