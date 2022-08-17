高温下，如何保护你的“第一道屏障”？

新华社武汉8月16日电（记者邓楠）皮肤是人体应对环境伤害的第一道防护屏障。立秋之后，多地持续高温天气，容易导致皮炎、皮疹等常见皮肤疾病。专家提醒，高温下需注重防晒，及时清洁皮肤，同时清淡饮食，有效保护皮肤。

武汉市第一医院主任医师童中胜说，高温晴热天气会给皮肤带来损伤的隐患，主要表现在：紫外线长期直射会使皮肤产生光敏性反应，造成日晒伤，导致日光性皮炎。流汗增加，皮肤表层褶皱处潮湿，易滋生细菌与真菌，引发感染性皮肤病。炎热环境下，皮肤受到的热刺激变多，加重湿疹等固有皮肤病病情。

专家提醒，个人饮食与清洁习惯同样会影响高温环境下的皮肤状况。食用芹菜、菠菜或无花果、芒果等光敏性食物后照射强光，皮肤红肿、起疹的可能性会加大。过度清洁、烫洗、过度刺激也会使皮肤受损。

童中胜说，发现局部皮肤出现红肿、灼热、疼痛、脱屑等症状后，可以第一时间冷敷或用冷水冲洗，以收缩血管、改善红肿。如症状依然无法得到缓解，则需前往专业医疗机构就诊，遵循医嘱，采用冷疗及外用药治疗。

当前，不少地区仍频繁触发高温预警。专家建议，第一，做好防晒措施，减少紫外线直射。尽量避免光线强烈时外出，出门需打伞，穿浅色衣服，选择防御能力较强的防晒用品。第二，及时清洁皮肤，维持表层干净。可使用清水洗脸，但每日不宜超过3次。第三，保持局部皮肤干燥，避免细菌、真菌感染。此外，还应及时补水，清淡饮食。