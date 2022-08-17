睡眠不足不规律，可能真的会让人发胖

近日有报道称，睡眠不规律、不充足或经常熬夜会导致人的胃口变好，进而造成超重或肥胖。

对此，北京大学人民医院（呼吸）睡眠医学科主任医师董霄松在接受科技日报记者采访时称：“这种现象的发生与激素有关。激素的分泌是有昼夜节律的，睡得不好就会影响激素分泌的节律，进而影响人的食欲。”

睡不好影响激素分泌

“比如皮质醇这种激素，正常情况下，它是在早6点至晚8点处于分泌高峰，夜晚时分泌量会减少，让人容易入睡。如果我们晚上熬夜，皮质醇就会继续保持较高的分泌水平，这种分泌异常可能会导致暴饮暴食。”董霄松表示。

睡眠不好还会影响食欲调节肽的分泌。食欲调节肽，顾名思义是一类能调节食欲的物质，广泛分布在外周组织和中枢神经系统中。常见的食欲调节肽包括神经肽Y、肽YY、胃饥饿素、瘦素等。

根据作用机理不同，食欲调节肽可分为促食欲肽和抑食欲肽。其中，胃饥饿素是促食欲肽，瘦素是抑食欲肽。“有研究发现，睡眠不足导致超重与肥胖的发生，可能与瘦素、胃饥饿素之间的平衡被打破有关。”董霄松介绍。

瘦素是一种由脂肪组织分泌的蛋白质类激素。董霄松告诉记者：“目前研究认为，瘦素进入血液循环后会参与糖、脂肪及能量代谢的调节，促使机体减少摄食，增加能量释放，抑制脂肪细胞的合成，进而使体重减轻。”

胃饥饿素又称生长激素释放肽，能促进垂体释放生长激素，在促进摄食、改善胃肠功能、调节脂类代谢和能量平衡等方面也发挥着作用。研究发现，胃饥饿素与其受体GHSR-la结合后，GHSR-la会通过释放神经肽Y和影响下丘脑弓状核神经元的刺鼠相关蛋白，促进饥饿感产生，进而促进摄食。

2020年5月发布的一项“睡眠对儿童血清瘦素、胃饥饿素及血脂水平影响的前瞻性研究”显示，睡眠时间不足会降低血清瘦素水平、升高胃饥饿素水平，增加饥饿感及食欲，增加胆固醇、饱和脂肪酸的摄入量。

睡不好有时也伴随食欲不振

不过，并不是所有睡眠不足都会导致食欲增加。有一部分人表示，睡不好有时也伴随食欲不振。

董霄松解释道，这种现象也很常见。“比如，临时有事熬夜睡不好，第二天再补觉就可能导致吃得不好。再比如，如果是因为焦虑、抑郁等情绪导致睡不好，那这些情绪本身就会引起食欲不振和胃口变差。”

董霄松指出，要科学和全面地看待睡眠与饮食的关系。“饮食和睡眠都是人的基本生理功能，都是有节律的。要遵循规律，在合适的时间吃饭和睡觉，保持生物钟相对稳定的状态。如果两者中一个节奏被打乱就会影响另一个，睡眠节律乱了会影响饮食，饮食节律乱了也会影响睡眠。”

“所以，我们要尽量保持符合生物周期节律的生活习惯。”董霄松表示，当代社会，很多年轻人习惯熬夜，睡眠剥夺现象普遍。“建议改变睡前看电子产品以及睡前喝浓咖啡、浓茶等不好的习惯，并营造安静、黑暗等良好的睡眠环境。”他说。

如果有焦虑症、抑郁症等心理健康问题，以及睡眠呼吸暂停、不宁腿综合征等睡眠疾病，就要积极治疗，否则也会影响睡眠，甚至影响远期寿命。“长期的睡眠问题，会导致人注意力不集中、记忆力下降，还会增加心脑血管疾病发生概率，比如引发高血压、糖尿病等疾病。”董霄松表示。