静不下来，难以专注？三步教你摆脱精神内耗

最近，“精神内耗”一词受到网友关注，不少人反应职场压力大，导致经常静不下来，难以专注。对此，在本期《1分钟养生课》中，厦门大学附属第一医院精神心理科副主任医师黄伟容表示，一些人担忧的事情往往是大脑加工后的结果，很多都不会发生。

黄伟容分析，40%左右的忧虑源于对未来的担忧，30%左右的忧虑源于过去的事情，22%左右的忧虑是因为生活中一些微不足道的小事，4%左右的忧虑来自个人无法改变的事实。只有剩下4%左右的忧虑，才来自于正在做着的事情。

“焦虑就像一个追着你跑的小怪兽，你越是害怕，越无法摆脱，不如坦然面对它、化解它。”黄伟容说。

黄伟容建议，一是可以培养爱好。人在焦虑的时候，容易产生挫败感，不妨转移注意力，培养一些简单的爱好，比如绘画、插花，让自己的心静下来；或者参与体育活动，比如跑步、跳绳，让烦恼通过汗水释放。

其次，要理性分析。被焦虑情绪包围时，认清自己、反省自己、修正自己，远比沉浸在不安的情绪中更为宝贵。如果眼前的状况无法改变，从其它层面想想，也许会有新的可能。

第三，要积极行动。很多时候，人们常常因为看不清未来而感到焦虑。可一个人未来能去哪，不是靠想象，而是靠今天你干了什么、干得怎样。每天进步一点点，未来总有可能到达你想要到的地方。

最后，黄伟容提醒，如果与过去相比，个人的认知、情绪、行为等有以下“不合理”的表现时，很有可能会被认定为“焦虑症”的潜在患者，需要及时到医院精神心理科就诊。包括长期胡思乱想总往坏处想，担心发生不好的事，并干扰工作或生活；恐惧、担忧或焦虑的情绪已经达到让你心烦意乱、难以控制的程度；怀疑自己的焦虑可能与身体健康问题有关；有过自杀的念头或行为等。

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