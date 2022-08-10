中疾控专家：第九版防控方案对奥密克戎变异株行之有效

人民网北京8月10日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制今日召开新闻发布会，介绍近期疫情防控工作，并答记者问。中国疾控中心病毒学首席专家董小平说，当前，各地都按照新版防控方案的要求，立足于快速精准做好风险管控，积极应对。可以看到，几乎每一起疫情基本都能够在短时间内得到有效控制，这也反映出来第九版防控方案对奥密克戎变异株是行之有效的。

近期，全国多地都检测出了新型变异株奥密克戎BA.5毒株及其进化分支，从变异株的传播力和特点来看，新的变异株是否给防控带来更大的挑战？对此，董小平表示，根据国内外研究显示，奥密克戎BA.5变异株的流行特征和传播特点和其他的奥密克戎相比，虽然没有发生本质的改变，但是相较于较早时间流行的BA.2毒株来说，传播能力的确是略有增强。更为重要的，它的免疫逃逸能力出现了很明显的增强，发生再次感染的风险有所增加，所以这给防控工作带来了更大的难度和挑战。

董小平介绍，新冠疫情处置过程中第一个关键要素就是“早发现”，所以在新版防控方案当中，按照点面结合、症状监测与核酸检测结合、传染病监测系统与其他部门监测系统结合的原则，开展了人、物、环境等8大类多渠道的监测预警。

可以看到，这些多渠道的监测既有针对还没有出现疫情时，也就是常说的常态化时的监测，比如医疗机构的就诊人员的监测，风险职业人群监测，进口物品及环境、药品监测，也有涵盖了疫情出现时重点部位的监测，比如重点机构和场所人员、社区管理人群、集中隔离场所和医疗机构的监测。同时，也关注到新变异株的监测和溯源的问题，比如病毒基因变异的监测。

“第九版的防控方案更加突出体现了精准科学防控理念与措施，坚持‘动态清零’的总方针，新版方案对各项常态化措施的落实以及工作质量提出了更高的要求。”董小平说。