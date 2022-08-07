全民健身日，全民动起来

8月8日是我国第14个“全民健身日”，全国各地将组织开展主题活动4000余个，其中既有群众参与度高、受欢迎的跑步、足球、篮球、羽毛球、网球等项目，同时还有面向青少年的乒乓球、游泳、围棋、武术等项目，以及面向老年群体的广场舞、健步走、门球、太极拳、气功等项目。真正实现全地域覆盖、全项目设置、全龄化参与。

记者日前从国家体育总局群体司了解到，今年的“全民健身日”主题活动以“贴近群众、方便参与、丰富多彩、注重实效”为原则。据不完全统计，8月8日前后全国各地将组织开展主题活动4000余个，覆盖全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团。活动涉及的运动项目包括球类、跑步健走类、冰雪类、体能类、棋牌类、武术类、操舞类、民俗类等，实现全地域覆盖、全项目设置、全龄化参与。

为充分发挥品牌赛事活动的示范引领作用，体育总局将会同发展改革委、文化和旅游部采取线上线下相结合的方式开展全国“行走大运河”全民健身健步走活动。同时，中华全国体育总会在全国50余座城市开展“体总杯”全国社区运动会街头篮球系列赛，每个城市参赛人数将超过2000人，覆盖全年龄段，广泛吸引社区群众参与。

体育总局各运动项目中心、协会和有关行业体协也将在“全民健身日”期间开展丰富多彩的活动：奥体中心利用园区、体育场、训练馆等开展抖空竹、广场舞、舞绸子、跑步、跳绳等各项活动；航管中心在龙潭中湖体育公园开展定向赛，推动科技体育项目在群众中的普及；自剑中心开展老山全民健身运动会，项目包括自行车赛、小铁人等；中国羽毛球协会组织各省市羽协在全民健身日开展以羽毛球项目为主题的线上推广活动；中国足球协会举办全民足球挑战、五超联赛等赛事活动；中国公安体育协会在全国公安系统开展各项活动200余项，为公安民警参加体育活动搭建平台、提供服务；中国煤矿体育协会和火车头体协也开展了乒乓球、气排球、八段锦培训等活动。

今年“全民健身日”，体育总局还发出号召，不仅倡导群众积极健身，科学健身，同时还将会同国家卫健委、科技部等，联合有关科研单位开展全民健身科学研究，推出一批全民健身科普作品，针对不同项目不同人群研制“运动处方”“健身方法”等内容。开展国家队、省队运动员进中小学校或社区开展健身指导服务工作，推动竞技体育成果全民共享。全国各地也将结合实际，开展科学健身指导、全民健身志愿服务、国民体质监测、国家体育锻炼标准达标测验等活动，满足群众多元化的健身需求。

另外，为大力弘扬北京冬奥精神，持续推动冰雪运动普及发展，巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，今年“全民健身日”期间还将开展“2022年全国大众欢乐冰雪周”系列活动，包括首都体育馆体育公园正式对社会开放，中国冰雪大篷车百场巡回主题活动，云培训、云展示，全民冰雪公开课等，延续广大群众对冰雪运动的热情。

本次“全民健身日”主题活动依然采取线上线下相结合的方式，各地方共将开展线上活动100余个。“全民健身日”期间，将在“全民健身线上运动会”平台上陆续上线骑行、跑步、颠球、铁人三项、滑板、跳绳、仿真模型等项目，进一步加大对群众体育服务的供给。

已上线90余天、共推出100余个赛事活动、参加人数达到1160万的“全民健身线上运动会”在“全民健身日”期间还将继续开展，持续为群众提供线上展示、交流和互动的机会。