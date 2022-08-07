疫情就是命令，全力以赴清零

三亚等地疫情再次提醒我们，必须始终保持清醒头脑，认清疫情防控作为国之大者的重要性，更早、更快、更严、更实落实各项必要防控措施。当前新一波疫情处于胶着状态，仍存在隐匿传播链和外溢扩散风险。有关地区务必全面紧起来、严起来，努力尽快实现社会面清零。只有毫不动摇坚持“动态清零”，才能确保人民生命安全和身体健康，真正推动经济社会平稳健康发展。

自8月1日发现确诊病例以来，海南三亚市感染者数量快速上升，截至5日累计发现确诊病例375例、无症状感染者62例。6日凌晨6时起，三亚全市实行临时性全域静态管理。疫情发生正值三亚暑期旅游高峰，约有8万名旅客滞留在三亚，当地要求包括行业协会在内的涉旅部门，努力为游客做好服务和安抚工作，及时告知游客相关政策。（相关报道见03版）

在三亚“8·1”疫情和义乌“8·2”疫情发生之前，全国新冠肺炎疫情一度出现明显回落。7月份疫情比较严重的广西北海市，已实现社会面清零目标，有序恢复正常生产生活秩序。甘肃省新增病例和无症状感染者持续下降，疫情得到有效控制。然而，就在大多数地区疫情在较短时间内实现“动态清零”，全国疫情形势持续向好之际，三亚等地又发生疫情，波及范围迅速扩大。

此次三亚疫情聚集性明显，已出现省内扩散和外溢。经比对判定，疫情毒株为奥密克戎变异株BA5.1.3，为国内首次发现，隐匿性、传染性强，为外源性引入。当前疫情处于防扩散、防外溢关键阶段，三亚全市实行临时性全域静态管理，无疑是必要的。为尽快阻断疫情扩散蔓延，海南多地发布公告，升级疫情防控措施，其中三亚、陵水实行临时性全域静态管理，儋州部分区域实行临时性全域静态管理。

在疫情发生地实施临时性静态管理措施，是应对新冠疫情的必要之举。新冠病毒具有极强传播力且隐匿性强，如果对人员流动和聚集不加干涉，必然导致疫情呈现指数级传播。暂时关闭非民生必需经营场所，实行党政机关、企事业单位居家办公，最大限度减少人员流动，让城市尽量慢下来、静下来，只有“以静制动”才能实现“以快制快”，阻断疫情蔓延。

事实再一次证明，没有疫情不等于没有风险，疫情防控向好不等于疫情风险变小。三亚等地疫情再次提醒我们，必须始终保持清醒头脑，必须认清疫情防控作为国之大者的重要性，更早、更快、更严、更实落实各项必要防控措施，慎终如始地筑牢疫情防控屏障。

疫情防控远没有到可以松口气、歇歇脚的时候。面对随时可能到来的风险，一些地方已经未雨绸缪行动起来。目前并未出现疫情的哈尔滨，近日按照相关工作部署，分区开展新一轮普通人群核酸检测。沈阳市针对全国本土疫情多发情况，在原有常态化核酸检测措施基础上，每月增加一次区域全员核酸检测。河北省多地推出了以家庭为单位，每户至少1人、每周一次的常态化核酸检测。今年夏季，我国疫情主要发生在南方，当前立秋已近，进入秋冬季疫情大概率会向北方发展，我们必须严阵以待。

全球疫情持续发展，奥密克戎BA.5亚分支正在成为全球主要流行毒株。当前全球疫情最严重的国家是日本，上周新增病例133万例，已连续两周成为全球新冠确诊人数最多的国家。韩国疫情持续，单日新增确诊病例超11万例……周边地区疫情加剧，我国外防输入压力持续加大，防控工作一刻不能放松。

我国是人口大国，老龄人口多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，放松防控势必造成大规模人群感染，并出现大量重症和病亡。越来越多研究表明，新冠病毒不仅会带来重症和病亡病例，疲惫、心动过速、认知困难、慢性疼痛等“长新冠”症状也不容小觑。英国国家统计局发布报告显示，自6月5日至7月2日，有180万英国人正在承受“长新冠”症状影响，相当于该国人口的2.8%。还有数据显示，“长新冠”不仅让越来越多英国人失去工作，并且其中一些人会因此选择不再寻找新工作。

疫情就是命令。当前新一波疫情处于胶着状态，仍存在隐匿传播链和外溢扩散风险。有关地区务必以顽强的战斗姿态，全面紧起来、严起来、实起来，努力尽快实现社会面清零。只有毫不动摇坚持“动态清零”，才能确保人民生命安全和身体健康，真正推动经济社会平稳健康发展。