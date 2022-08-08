划重点 血脂化验单这样看

拿到血脂化验单是不是有些犯晕，这么多数据和字母，到底哪些是关键指标？别急，今天就请医生帮你给血脂化验单“划重点”。

血脂化验单上可能有很多项，不同医院的检查项目也不同，但总胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）是基本、必测项目，我们称之为血脂4项，这也是医生主要看的项目。

有人认为甘油三酯高，就是高血脂。其实不然，最关键的，也是最需要关注的，是低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C），就是俗称的“坏”胆固醇，它是引起冠心病的关键，首先要确保它达标。比如，在已患冠心病，包括心梗、冠脉支架术或搭桥术后，坏胆固醇<1.8 mmol/L最好！未来发生严重心血管疾病的风险更低。

目前认为，随着坏胆固醇水平升高和暴露时间的增加，以及其他心血管病危险因素的发生，促成了动脉粥样斑块的进展和心血管疾病的发生。

大量证据显示，如果一个人坏胆固醇<1.3 mmol/L，动脉粥样硬化几乎不会启动。所以，应从出生开始就保持健康的生活方式，使坏胆固醇持续保持在低水平。

文/杨进刚 （中国医学科学院阜外医院）