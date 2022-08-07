海南本轮新冠肺炎疫情确诊病例达525例

新华社海口8月6日电（记者夏天）记者6日从海南省新冠肺炎疫情防控工作指挥部获悉，自8月1日三亚发现确诊病例以来，本轮疫情发展迅速。截至8月6日12时，全省累计报告新冠肺炎确诊病例525例，共有10个市县报告确诊病例，其中三亚市455例；无症状感染者121例，涉及7个市县。

5日，国家联防联控机制综合组派出工作组指导海南疫情防控。国务院联防联控机制综合组派出的支援海南的队伍已陆续抵达，国家、省、市（县）联合工作机制迅速建立，统筹外防输入、内防反弹与外溢。

据介绍，海南将开展全员核酸检测，快速划分和公布中高风险区，并采取科学管控措施；做好游客安抚和服务工作，妥善处理好区域管控滞留旅客离岛疏散和市民生活物资保障等工作。

目前，海南已完成全省沿海33万渔民第一轮全员核酸检测，下一步将加快崖州中心渔港外售海水产品的追踪通报，避免病毒通过涉疫海水产品扩散。全面排查冷链食品生产经营主体资质、从业人员核酸检测情况以及进口冷链食品“三专、四证、四不”“首站赋码、出入扫码、一码到底”等落实情况。