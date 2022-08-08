原来 血管是没办法被软化的

“妈，能不拿木耳做菜了吗？吃了快仨月了，放过我吧！”

“年轻人你懂个啥，多吃这些有助软化血管，你现在多吃预防啊，别像你妈我现在动不动就去检查心脏，来，再吃几口……”

“娘亲，你吃这些真没用啊！说了八百遍了，血管是没法软化的，更别说吃木耳能让它软了，全世界都在发文章说吃木耳软化血管是谣言，你怎么就看不见看不见！！！”

“我听不懂你在说什么！别叨叨，赶紧吃！一会陪我去买木耳。”

……

我的一个朋友把这段对话发给我时，我哭笑不得。看来，这些流行民间的土味防血管软化法从未过时，哪怕科普大军辟谣一万遍，它们还是“春风吹又生”。为此，今天我打算讲讲血管能否软化，以及这些妈妈们当信仰一般的软化血管土方法为啥不管用。

血管是无法被“软化”的

在中老年患者中，动脉硬化是个常见病了。当血管出现硬化病变后，很多人认为只要将硬化的血管变“软”就可以改善病情。因此，也常会有一些老年患者问我吃什么食物可以“软化”血管。

要想搞清楚血管是否可以“软化”，需要先弄明白什么是动脉硬化。这是以脂质代谢障碍为基础的一类病变，以胆固醇及低密度脂蛋白为主的脂质首先在血管内膜下沉积，然后逐渐在局部形成血栓，进一步通过纤维化及钙化形成动脉硬化斑块，最终导致动脉壁增厚变硬、血管腔狭窄。由于硬化斑块的外观多呈黄色，因此动脉硬化又常被称为动脉粥样硬化。

动脉硬化是一个不可逆的过程，出现硬化后的血管是无法恢复到正常状态的，因此动脉硬化血管硬化的进程只能延缓，不能逆转，也就是说血管是无法“软化”的！

这些土方法通通没有用

即便血管“软化”无法实现，如开篇所言，仍有一些被认为可以“软化”血管的方法深入人心，但它们统统没有用。

喝醋 有些人认为喝醋就可以软化血管。诚然，硬化的血管斑块中的确含有一定的钙质成分，将钙质浸泡在醋酸中也确实可以产生一定的溶解反应。但问题是经口摄入的食醋是无法直接进入血液的，并不能改变血液的酸碱度。而且人体血液的酸碱度是相对恒定的，不会轻易受到食物的影响。

过酸或过碱都会导致酸碱平衡紊乱，给人体带来极大的危害，甚至危及生命。另外，服用大量食醋还可能会腐蚀、烧伤消化道黏膜，可谓得不偿失。

狂吃木耳洋葱和大蒜 还有人相信通过吃木耳、洋葱、大蒜等食物可以使血管“软化”。这些食物一定程度上有降血脂的功效，对新硬化斑块的形成有延缓作用。但对已经硬化的血管病变，尤其是陈旧性斑块，是无法使其“软化”消除的。

吃深海鱼油等保健食品 一些商家宣称诸如卵磷脂、深海鱼油等保健品可以“软化”血管，其实也是不对的。这些保健品的降血脂作用只能延缓动脉硬化的进一步发展，并不能直接作用于动脉硬化的病变，使硬化的血管“软化”。因此，通过食用保健品来“软化”血管是不可信的。

养护血管 还得是这四招儿

既然无法做到“软化”血管，那么怎样做才可以更好的保护我们的血管呢？无外乎老生常谈的这4件事。

合理健康饮食 提倡清淡饮食，减少高脂饮食的摄入，避免肥胖；

坚持适度锻炼 如游泳、骑行、健步走等，运动可以促进血液循环和机体的新陈代谢，有助多余脂质的消耗及代谢产物的排出；

严格戒烟 吸烟是动脉硬化形成的公认的明确危险因素。烟草中含有的尼古丁、煤焦油等物质可以损伤血管内壁，引起一系列的炎症和氧化应激反应，导致脂质代谢紊乱，使血液黏稠度增加，导致动脉粥样硬化的发生。

定期体检 三高（高血压、高血糖、高血脂）患者要严格控制血压、血糖及血脂水平，定期进行体检。同时还要定期进行血管方面的检查，包括无创（如血管超声）和有创（如血管造影）血管检查，了解血管硬化的情况，如出现动脉硬化，及时到血管外科就诊。

文/王飞（首都医科大学宣武医院）