今日立秋：秋季过敏性鼻炎高发 预防才是关键

今日，我们迎来立秋节气。立秋，是二十四节气中的第13个节气，也是秋天的第一个节气，标志着孟秋时节的正式开始；“秋”，就是指暑去凉来。

“立秋是由热转凉的交接节气，也是由阳盛逐渐转变为阴盛的时期。”河南中医药大学第一附属医院耳鼻喉科主任张治成在接受人民网记者采访时介绍，俗话说，秋天到，鼻炎闹。过敏性鼻炎分为常年性过敏性鼻炎和季节性过敏性鼻炎。秋季过敏性鼻炎，属于季节性过敏性鼻炎。

张治成表示，秋季过敏性鼻炎与气候多变、温差大有关，过敏原以秋季空气中悬浮的花粉颗粒及螨虫分泌物为主。患者在每年秋季会出现打喷嚏、鼻痒、鼻塞、流清鼻涕等过敏性鼻炎症状。过敏体质人群和肺气虚寒人群更容易患上秋季过敏性鼻炎。

立秋时节该如何预防过敏性鼻炎呢？张治成建议做到“三防”。

防温差

立秋时节，暑热未尽，很可能有短时间的气温升高。虽有凉风时至，但天气变化无常，早晚温差大，白天仍然炎热，天气也逐渐由潮热转向干热。因此，立秋后防暑降温要继续，不能有丝毫懈怠。要保证充足睡眠，注意足量饮水，多吃新鲜果蔬，不要长时间待在空调房内，避免室内外温差过大。

防秋燥

秋季防燥，要以养阴清燥、润肺生津为基本原则。应多饮温开水，多吃滋阴润喉之品，如百合、银耳、黑木耳、梨等。平时用嗓较多者更要保护好嗓子，尽量减少说话。另外，秋天容易上火，建议少吃辛辣食物。可用麦冬30g、菊花15g，煎水代茶饮用，有养阴润肺，清心除烦，益胃生津的功效。

防过敏原

预防过敏性鼻炎，早期发现并尽可能避免接触过敏原是关键。建议过敏性鼻炎患者远离过敏原，如需外出佩戴口罩；保持室内空气的湿度，不要让鼻子太干燥；要经常锻炼身体，劳逸结合，不熬夜，提高机体免疫力。同时，秋天变凉，要及时添加衣服，小心着凉，尤其是护好头颈。（视频制作：实习生唐妍双）